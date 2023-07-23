Уровень ракетной опасности в Украине остается чрезвычайно высоким. Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров написал в своих соцсетях.

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Полковник Назаров сообщил, что страна-агрессорка завела в пункт базирования подлодку, которая в ночь на 23 июля обстреливала Юг Украины "Калибрамы".

Эта субмарина выпустила все крылатые ракеты. Вместо нее оккупанты вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль. Он способен запускать до 8 "Калибров".

Спикер ОК "Юг" напомнил о коварстве россиян.

Враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня,

– написал он.

Кроме этого, Назаров призвал украинцев быть сознательными и бдительными, а также не пренебрегать собственной безопасностью. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги следует переходить в укрытие. Полковник также призвал не снимать боевую работу нашей ПВО и не обнародовать результаты попаданий российских ракет, чтобы не помогать врагу.

Россия продолжает терроризировать Юг