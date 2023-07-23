Уровень ракетной опасности в Украине остается чрезвычайно высоким. Об этом спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров написал в своих соцсетях.
К теме Мы предполагали такую активность, – Гуменюк о последствиях страшной атаки по Одессе
Какую технику Россия вывела в Черное море
Полковник Назаров сообщил, что страна-агрессорка завела в пункт базирования подлодку, которая в ночь на 23 июля обстреливала Юг Украины "Калибрамы".
Эта субмарина выпустила все крылатые ракеты. Вместо нее оккупанты вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль. Он способен запускать до 8 "Калибров".
Спикер ОК "Юг" напомнил о коварстве россиян.
Враг атакует не только ночью. На днях он прибег к мощной атаке инфраструктуры региона и среди дня,
– написал он.
Кроме этого, Назаров призвал украинцев быть сознательными и бдительными, а также не пренебрегать собственной безопасностью. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги следует переходить в укрытие. Полковник также призвал не снимать боевую работу нашей ПВО и не обнародовать результаты попаданий российских ракет, чтобы не помогать врагу.
Россия продолжает терроризировать Юг
- В ночь на 23 июля захватчики обстреляли Одессу ракетами разных типов. Это уже 5-я атака в течение недели. В этот раз россияне ударили по центру города, который находится под охраной ЮНЕСКО
- Недавно минобороны государства-террориста заявило, что захватчики якобы атаковали места, "где готовятся теракты". Однако депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко опроверг очередной российский фейк.
- Он подчеркнул, что враг повредил исключительно гражданские объекты, среди которых также пострадали 5 детских садов и 4 школы. Эти постройки готовились к учебному году.
- Напомним, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что часть ракет захватчики выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Он назвал полуостров огромным хабом для российских войск и заверил, что они получат ответ за обстрелы Одессы.