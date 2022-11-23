Зеленский просит Совбез ООН о срочном заседании из-за массированной атаки

Российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и обесточивать города. После очередного массированного ракетного 23 ноября глава государства Владимир Зеленский предложил созвать Совет Безопасности ООН.

Россия в очередной раз показала, что является террористическим государством и готова обстреливать мирные города нашей страны, оставляя людей без света и тепла в холодное время. Поэтому Зеленский обратился к послу Украины в Организации Объединенных Наций и дал ему специальное поручение.

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Какое поручение дал президент послу в ООН

На своей странице в твиттере глава государства сообщил, что поручил украинскому дипломату безотлагательно послать запрос о созыве Совбеза ООН.

Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления,

– написал Зеленский.

Что такое Совет Безопасности ООН Постоянный орган Организации Объединенных Наций, отвечающий за поддержку международного мира и безопасности. Полномочия Совбеза определены статьей 24 Устава ООН. Также важно отметить, что орган имеет постоянных членов, это Китай, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты и государство-террорист Россия.

Источник: Википедия

Сколько еще Россия будет обстреливать города Украины

Аналитик Иван Киричевский спрогнозировал, сколько еще оружия осталось у захватчиков. Как он отмечает, по состоянию на 18 ноября 2022 года в России было:

229 крылатых ракет "Калибр";

150 крылатых ракет воздушного базирования Х-555;

132 крылатые ракеты типа Х-101;

119 баллистических ракет к ОТРК "Искандер".

После сегодняшнего массированного ракетного удара оружия у нашего врага, очевидно, стало меньше. Однако надеяться, что государство-террорист перестанет обстреливать нашу страну – не стоит.

Кстати, Владимир Зеленский призвал украинцев беречь себя и вспомнил жертв ракетной атаки на Украину. По его словам, мы восстановим энергетическую инфраструктуру, "все это пройдем", потому что мы, украинцы, – несгибаемый народ.

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