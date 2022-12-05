Предоставит ли Запад Украине Patriot после очередной ракетной атаки
Целостная система ПВО требует самолетов и зенитно-ракетных комплексов разного радиуса действия. Украина ожидает от Запада оперативных решений, в том числе предоставления систем Patriot.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, с каждой ракетной атакой украинская система противовоздушной обороны становится более эффективной, но все же нуждается в усилении.
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Также военный эксперт подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в рамках конференции "Рамштайна" в октябре говорил о намерениях помочь Украине создать полноценную систему ПВО, а полноценной она может быть только тогда, когда будет включать самолеты и зенитно-ракетные комплексы.
Цельная, многоэшелонированная система (ПВО – 24 канал) не может быть без самолетов и зенитно-ракетных комплексов разного средства действия, начиная от ближнего заканчивая дальним,
– говорит Александр Мусиенко.
Получит ли Украина Patriot
По словам Мусиенко, Украина нуждается в оперативных решениях и одним из этих решений может быть предоставление Украине американских систем ПВО Patriot, а также обучение украинских военнослужащих управлению этими системами.
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Нет ничего невозможного
Эксперт объяснил, что украинские военные могут научиться управлять этими системами и время для обучения было, а некоторые аналогичные функции наведения на цели они уже овладели благодаря обучению управлению артиллерийскими установками HIMARS.
У нас есть сегодня та же система наведения, у нас есть такие же схемы, которые работают. В принципе, это было освоено. Здесь несколько сложнее, но ничего невозможного нет,
– объясняет Александр Мусиенко.
Ракетный удар 5 декабря: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку: поблагодарил силы ПВО и сообщил, что большинство ракет удалось сбить, а энергетики уже возобновляют электроснабжение.
- Российский оппозиционный политик Игорь Яковенко рассказал, что пока Путин будет оставаться у власти в России, вероятность прекращения ракетных ударов по Украине минимальна, а запасы ракет иссякнут не скоро.
- В Воздушных силах Украины сообщили о сбитии более 60 ракет. В общей сложности было выпущено более 70, в некоторых регионах есть попадания.