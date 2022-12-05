Про це 24 каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, з кожною ракетною атакою українська система протиповітряної оборони стає ефективнішою, але все ж потребує підсилення.

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Також військовий експерт наголосив, що міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі в рамках конференції "Рамштайну" в жовтні говорив про наміри допомогти Україні створити повноцінну систему ППО, а повноцінною вона може бути тільки тоді, коли включатиме літаки та зенітно–ракетні комплекси.

Цілісна, багатоешелонована система (ППО – 24 канал) не може бути без літаків та зенітно-ракетних комплексів різного засобу дії, починаючи від ближнього закінчуючи дальнім,

­­ – говорить Олександр Мусієнко.

Чи отримає Україна Patriot

За словами Мусієнка, Україна наразі потребує оперативних рішень і одним із цих рішень може бути надання Україні американських систем ППО Patriot, а також навчання українських військовослужбовців керуванню цими системами.

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Немає нічого неможливого

Експерт пояснив, що українські військові можуть навчитись керувати цими системами і час для навчання був, а деякі аналогічні функції наведення на цілі вони вже опанували завдяки навчанню керуванню артилерійськими установками HIMARS.

Ми маємо на сьогодні ту ж саму систему наведення, ми маємо такі ж схеми, які працюють. В принципі це було освоєно. Тут дещо складніше, але нічого неможливого немає,

– пояснює Олександр Мусієнко.

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