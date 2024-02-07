Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Андрей Крамаров. Он также отметил относительно "Калибров" – россияне их не запускают, поскольку боятся за свои ракетоносцы в Черном море.

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"Для того, чтобы эффективнее отстреляться, нужно зайти на рубеж ближе, а там украинский дрон может приплыть сейчас куда угодно и потопить даже довольно большой корабль. Поэтому "Калибры" используют довольно ограниченно, крылатыми ракетами преимущественно бьют авиационного базирования. И на данный момент еще таких залпов, как мы видели, как минимум на два у россиян возможности остались", – сказал Крамаров.

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По словам военного эксперта, враг ограниченно использует баллистические ракеты и "Кинжалы".

"Можно сказать, что как минимум еще на два таких залпа, как были сегодня по Украине, у россиян ресурсов более чем хватит и это даже позволит им пока не откатываться ниже порога своего этого предельного стратегического запаса", – предположил Крамаров.

Отметим, на этот раз в своей атаке Россия применила дроны, крылатые ракеты различных типов, так же "Калибры", которые запускала из района Новороссийска, баллистические ракеты "Искандер-М" и ракеты С-300.

"Они применяют тактику похожую по обстрелам на второе января. Вопрос в том, что тогда они почти каждую ночь, как и сейчас использовали "Шахеды". Потом они исчерпали свой запас. Возможно были какие-то перебои с поставками из Ирана, и, как результат, в этот раз они применили такую классическую тактику ракет", – добавил военный эксперт.

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