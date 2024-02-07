Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Андрій Крамаров. Він також наголосив щодо "Калібрів" – росіяни їх не запускають, оскільки бояться за свої ракетоносці у Чорному морі.

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"Для того, щоб ефективніше відстрілятись, потрібно зайти на рубіж ближче, а там український дрон може припливти зараз куди завгодно і потопити навіть доволі великий корабель. Тому "Калібри" використовують доволі обмежено, крилатими ракетами переважно б'ють авіаційного базування. І на даний момент ще таких залпів, як ми бачили, як мінімум на два у росіян можливості залишились", – сказав Крамаров.

Удар росіян по території України

За словами військового експерта, ворог обмежено використовує балістичні ракети та "Кинджали".

"Можна сказати, що як мінімум ще на два таких залпи, як були сьогодні по Україні, у росіян ресурсів більш ніж вистачить і це навіть дозволить їм поки що не відкочуватись нижче порогу свого цього граничного стратегічного запасу", – припустив Крамаров.

Зазначимо, цього разу у своїй атаці Росія застосувала дрони, крилаті ракети різних типів, також "Калібри", які запускала з району Новоросійська, балістичні ракети "Іскандер-М" та ракети С-300.

"Вони застосовують тактику схожу по обстрілах на друге січня. Питання в тому, що тоді вони майже щоночі, як і зараз використовували "Шахеди". Потім вони вичерпали свій запас. Можливо були якісь перебої з постачанням з Ірану, і, як результат, цього разу вони застосували таку класичну тактику ракет", – додав військовий експерт.

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