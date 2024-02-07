Через ракетну атаку у Львівській області зафіксовано влучання. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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Наслідки атаки на Львівську область
Максим Козицький розповів, що росіяни влучили у промисловий об'єкт у Дрогобичі. За його словами, зафіксовали часткове руйнування будівлі.
Відомо, що на площі близько 300 метрів квадратних триває пожежа. Козицький зазначив, що на місці працюють вогнеборці.
Крім цього, голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 9:21 немає інформації про постраждалих чи загиблих .
За словами Козицького, українські сили ППО збили 1 ракету у Стрийському районі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Також немає пошкоджених об'єктів.
Дякую нашій протиповітряній обороні і всім службам, які оперативно зреагували. Щойно зʼявляться оновлені дані, я їх оприлюдню,
– зазначив голова Львівської ОВА.
Оновлено: Максим Козицький повідомив, що близько 09:30 пожежу на промисловому об'єкті у Дрогобичі вдалося загасити.
Відновідно до інформації ДСНС, внаслідок пожежі є пошкодження. Йдеться про дах на площі 500 метрів квадратних та автомобіль-сміттєвоз.
На щастя, як повідомляє голова ОВА, люди не постраждали. Він подякував вогнеборцям за оперативність і професіоналізм.
Що відомо про атаку ворога на Львів
- О 6:57 голова ОВА повідомив про крилату ракету у Львівській області. Згодом, він додав, що ракета часто змінює курс.
- Попередньо про рух ракет на Львівщину, до кордону з Польщею, повідомили моніторингові групи та Повітряні сили.
- Так, стало відомо, що Польща екстрено підняла свою авіацію через пуски російських ракет, задіявши військовий протокол щодо захисту неба.
- О 7:32 повідомляли про вибухи в Дрообичі.
- Вже о 8:50 Повітряні Сили оголоси відбій у Львівській області.