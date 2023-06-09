Смешанного типа и растянутая во времени, – в ОК "Юг" назвали цели ночной атаки по Украине

Россияне в ночь на 9 июня совершили смешанную атаку по Украине. Для нее враг использовал как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе. В ОК "Юг" назвали, каких целей хочет достичь враг.

Во время телемарафона спикер командования Наталья Гуменюк подробнее рассказала о ситуации в регионе ответственности ОК "Юг". По ее словам, на этот раз атака была растянута во времени и имела несколько целей, передает 24 Канал.

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Атака началась с "Калибров"

Она была преимущественно смешанного типа и растянута во времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с того, что активизировались морские ракетоносители, в частности, подводный, который находился на дежурстве,

– отметила она.

По словам Натальи Гуменюк, оккупанты коварно могли провести ротацию. Спикер ОК "Юг" напоминает, что обнаружить пуск с подлодки сложнее. Несмотря на это, раздалась воздушная тревога, которая сообщила об угрозе.

Также она прокомментировала именно ночную атаку. По ее словам, оккупанты били как крылатыми ракетами, так и дронами-камикадзе. Остальное подтвердили в Воздушных силах.

Над Николаевщиной уничтожена одна ракета Х-101, которую враг направил в центральные регионы. В целом вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они пытаются истощать и население Украины, потому что привлечены были фактически все регионы, и системы ПВО,

– подчеркнула она.

Что известно о работе ПВО в ночь на 9 июня

В Воздушных силах отметили, что с 22:00 8 июня по 04:00 9 июня россияне совершили смешанную атаку по нашему государству. Целями захватчиков являлись военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.

С южного направления враг запускал "Шахеды". Что касается крылатых ракет, то ими били из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Каспийского моря.

Вообще во время атаки российские захватчики выпустили до 16 дронов-камикадзе и 6 крылатых ракет.

По имеющейся информации, силами и средствами ПВО Воздушных сил в зонах ответственности командований "Восток", "Запад" и "Юг" во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, удалось уничтожить: