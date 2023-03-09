Мы увидели новую тактику, – Гуменюк о ночном обстреле россиян

Ракетная атака по территории Украины 9 марта свидетельствует о том, что россияне в поисках новых путей террора Украины. Россия впервые выпустила сразу 6 "Кинжалов".

Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга. По ее словам, вероятно, пока россияне будут пробовать разные варианты использования имеющихся у них ракет.

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Новая тактика врага

Наталья Гуменюк подчеркнула, что России понадобилось больше времени для того, чтобы собрать свои ресурсы вместе.

Мы пока отслеживаем то, что они называют для себя новой тактикой – нашли ли они ее или еще в поиске,

– подчеркнула она.

По ее словам, враг выискивал вариации, как запутать украинскую сторону своими действиями.

"Перед самым массированным ракетным обстрелом, они (россияне – 24 Канал) завели все носители в пункты базирования, а перед тем долгое время шла такая "игра мышцами” в море", – сообщила она.

По мнению Гуменюк, таким образом оккупанты колебали свой ракетный потенциал.

В настоящее время Россия использует тактику смешанных ударов: ракеты и воздушного, и морского базирования, и дроны, и БпЛА.

В частности, эта атака отметилась тем, что в паузе между волнами они запустили беспилотники, которые мы также сбили, по выявлению результативности первой волны атаки,

– подчеркнула она.

Гуменюк убеждена, что россияне очевидно в поисках нового плана действий.

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Использование "Кинжалов"

Руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга подчеркнула, что используя во время ракетной атаки "Кинжалы", оккупанты пытаются давить на нас.

По ее мнению, таким образом они хотят продемонстрировать, что могут позволить себе использовать и другие виды вооружения, то есть не только те, которые уже стали для нас привычными.

"Снова возвращаемся к тому, что выискивают новую тактику", – объяснила она.

Гуменюк рассказала, что перед атакой в Черное море россияне вывели 3 надводных ракетоносителя. Общий залп на них предполагает запуск 24 "Калибров".

По предварительным данным, 20 они отстреляли, так что 2 ракетоносители, которые сейчас остались на дежурстве в Черном море, имеют на себе, очевидно, 4 ракеты.

Ракетная атака по Украине 9 марта: ключевое