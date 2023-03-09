Аж 6 "Кинжалов": в разведке рассказали о новой тактике России во время ракетных обстрелов

Массированный ракетный удар, нанесенный российскими захватчиками 9 марта, был немного не таким, чем обычно. На этот раз они неожиданно запустили 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, Россия не отказалась от массированного ракетного террора. Но на этот раз они готовились к нему около месяца. Последняя такая атака, как известно, была 16 февраля.

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Эта тактика у них от безысходности

Как подчеркнул Юсов, на этот раз российские захватчики запустили примерно такое количество ракет, которое могут изготовить за месяц – речь идет о "Калибрах" и т.п. В целом же они дошли до того, что запускают все, что только могут.

Если сравним с первыми массированными ракетными атаками – и по интервалам, и по номенклатуре, и по количеству – то вот, они месяц готовились. И выпустили то, что могут изготовить за месяц. С начала полномасштабного вторжения ракетные запасы у них уменьшились по многим показателям до критически-минимального уровня,

– заметил Юсов.

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Он добавил, что оккупанты не могут производить "Кинжалы" в больших количествах. Сейчас у них есть примерно несколько десятков таких гиперзвуковых ракет.

К сожалению, украинское ПВО и ПРО пока не способно сбить такие воздушные цели. Но это вопрос времени. Так что одними "Кинжалами" оккупанты не смогут воевать.

Это оружие действительно донимает. Украинские системы ПВО и ПРО пока не способны эффективно его перехватывать. Но это вопрос времени и возможностей России. Одними "Кинжалами" не навоюются. Сегодняшняя атака – акт бессилия. Что они получили в результате, кроме убитых мирных граждан и повреждения объектов гражданской инфраструктуры?

– подчеркнул Юсов.

Массированный ракетный обстрел 9 марта: коротко