Иллюстрация трусости и цинизма: как в мире отреагировали на ракетный удар России по Чернигову

Россия совершила очередной ракетный террористический акт 19 августа. Около полудня враг попал в центр Чернигова, унеся жизни 7 человек. Как на это отреагировало мировое сообщество.

Около 11:30 в Чернигове раздались взрывы. Вскоре стало известно, что россияне нанесли ракетный удар по центру города. В результате погибли 7 человек и еще 144 получили ранения. Очередная террористическая атака вызвала осуждение у мирового сообщества и ООН, передает 24 Канал.

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Терроризм России осуждают

С соответствующей позицией выступило Министерство иностранных дел Франции. В нем возмущены, насколько цинично Кремль продолжает отдавать преступные приказы, нанося удары по гражданским объектам.

В МИДе также ссылаются на международные нормы. Они предполагают, что подобные военные преступления России будут рассматриваться в Гааге на военном трибунале.

Согласно международному праву, умышленное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация русской трусости и цинизма.

– отмечают в ведомстве.

В нем также подчеркнули, что Франция в дальнейшем будет поддерживать Украину. Кроме того, Париж будет работать над передачей оружия и гуманитарной помощи Украине.

США оплакивают трагедию Украины

Отреагировала на ракетный террор госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Она посвятила сообщение "ужасным новостям о сегодняшнем обстреле". Бринк подчеркнула, что враг бил по историческому центру Чернигова.

Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны быть убиты или ранены. Атаки по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию,

– подчеркнула она.

Атакам следует положить конец

На этом подчеркнула координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Я крайне озабочена известием об очередном российском ударе, нанесенном незадолго до этого по центру города Чернигова на севере Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, в том числе дети,

– подчеркнула она.

Браун подчеркнула, что осуждает повторяющиеся российские удары по Украине, которые становятся причиной жертв среди людей. Отдельно она подчеркнула, что ужасно бить по главной площади большого города. Атаковать его тогда, когда по нему прогуливались люди, шли в церковь, чтобы отпраздновать большой для украинцев праздник.

Нападения на гражданское население или гражданские объекты строго-настрого запрещены международным гуманитарным правом. Этому необходимо положить конец,

– отметили в ООН.

Отметим, что по состоянию на 20.00 спасательно-поисковая операция в Чернигове завершилась. Известно о 154 пострадавших от рук врага. Речь идет о 7 жертвах и 144 раненых, в том числе 15 детях и 15 сотрудниках полиции.