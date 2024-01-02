Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что это могли быть не только "Кинжалы", но и ракеты "Искандер-М", ведь это фактически одно и то же оружие. Он добавил, что на радарах эти ракеты отражаются одинаково. Отметим, что россияне запустили по Киеву более 70 ракет.

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"Если взять атаку 29 (декабря 2023 года – 24 Канал) и сегодняшнюю (2 января – 24 Канал), примерно, то они уже почти подошли к своему месячному объему производства. А в "Кинжалах" они даже сделали больше, чем рассчитывается на их производство", – предположил авиационный эксперт.

Важно! Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, по предварительным данным, россияне применили 99 ракет разных типов. Украинские защитники сбили 72 воздушные цели. 10 из 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, враг применил 12 ракет типа "Искандер-М"/С-300/С-400, которые летели по баллистической траектории. Также россияне выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Атака россиян 2 января – это усиление психологического давления на население. Криволап отметил, что, вероятно, сейчас они пытаются достать в средства ПВО, в частности, ЗРК Patriot. Если у врага есть военная цель, то, по мнению авиационного эксперта, только такова.

Чего хотят россияне

Константин Криволап отметил, что, если анализировать прошлую атаку врага, то оккупанты запустили 1 ракету Х-59. После нее они выпустили 4 ракеты Х-31П, поражающие радиолокационные станции. Так могут начинать работать дополнительные средства ПВО. Поэтому ракета Х-31П пытается сбить системы противовоздушной обороны. Непосредственно, с помощью "Кинжалов", россияне, вероятно, хотят добраться к ЗРК SAMP/T или IRIS-T, ведь они показывают высокую степень поражения вражеских воздушных целей.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какая тактика врага

Украинские защитники готовились к обстрелам, поэтому отвечают врагу. Так, например, ночью силы ПВО уничтожили 35 из 35 "Шахедов".

Вся тактика россиян предсказуема и ясна. Сначала они запускают дроны-камикадзе, обнаруживающие средства ПВО. Впоследствии они бьют крылатыми ракетами, которые пытаются прорваться.

После того, как украинская ПВО достаточно истощена, а это происходит тогда, когда мобильные группы пропускают "Шахеды" и начинают работать больше ракетами ближнего и среднего радиуса действия, "Кинжалы" или ракеты типа "Искандер-М" догоняют крылатые ракеты.

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