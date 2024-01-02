Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что это могли быть не только "Кинжалы", но и ракеты "Искандер-М", ведь это фактически одно и то же оружие. Он добавил, что на радарах эти ракеты отражаются одинаково. Отметим, что россияне запустили по Киеву более 70 ракет.
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"Если взять атаку 29 (декабря 2023 года – 24 Канал) и сегодняшнюю (2 января – 24 Канал), примерно, то они уже почти подошли к своему месячному объему производства. А в "Кинжалах" они даже сделали больше, чем рассчитывается на их производство", – предположил авиационный эксперт.
Атака россиян 2 января – это усиление психологического давления на население. Криволап отметил, что, вероятно, сейчас они пытаются достать в средства ПВО, в частности, ЗРК Patriot. Если у врага есть военная цель, то, по мнению авиационного эксперта, только такова.
Чего хотят россияне
Константин Криволап отметил, что, если анализировать прошлую атаку врага, то оккупанты запустили 1 ракету Х-59. После нее они выпустили 4 ракеты Х-31П, поражающие радиолокационные станции. Так могут начинать работать дополнительные средства ПВО. Поэтому ракета Х-31П пытается сбить системы противовоздушной обороны. Непосредственно, с помощью "Кинжалов", россияне, вероятно, хотят добраться к ЗРК SAMP/T или IRIS-T, ведь они показывают высокую степень поражения вражеских воздушных целей.
Какая тактика врага
Украинские защитники готовились к обстрелам, поэтому отвечают врагу. Так, например, ночью силы ПВО уничтожили 35 из 35 "Шахедов".
Вся тактика россиян предсказуема и ясна. Сначала они запускают дроны-камикадзе, обнаруживающие средства ПВО. Впоследствии они бьют крылатыми ракетами, которые пытаются прорваться.
После того, как украинская ПВО достаточно истощена, а это происходит тогда, когда мобильные группы пропускают "Шахеды" и начинают работать больше ракетами ближнего и среднего радиуса действия, "Кинжалы" или ракеты типа "Искандер-М" догоняют крылатые ракеты.
Атака на Киев: главное
- Россия утром 2 января в очередной раз массированно обстреляла Киев. В результате атаки пострадали по меньшей мере 43 человека. 37 из них – госпитализированы. Известно о 2 погибших.
- В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Это зафиксировали в Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Также повреждения есть в Деснянском, Дарницком и Печерском районах столицы.
- Из-за атаки в Киеве в части объектов и жилых домов не было света. Также кое-где временно отсутствовало давление в водопроводной сети. Впоследствии водоснабжение и электроснабжение начали восстанавливать.