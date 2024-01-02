Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що це могли бути не лише "Кинджали", але й ракети "Іскандер-М", адже це фактично одна й та сама зброя. Він додав, що на радарах ці ракети відображаються однаково. Зазначимо, що росіяни запустили по Києву понад 70 ракет.

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"Якщо взяти атаку 29 (грудня 2023 року – 24 Канал) і сьогоднішню (2 січня – 24 Канал), приблизно, то вони вже майже підійшли до свого місячного об'єму виробництва. А в "Кинджалах" вони навіть зробили більше, ніж розраховується на їхнє виробництво", – припустив авіаційний експерт.

Важливо! Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, за попередніми даними, росіяни застосували 99 ракет різних типів. Українські захисники збили 72 повітряні цілі. 10 із 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр". Окрім того, ворог застосував 12 ракет типу "Іскандер-М"/С-300/С-400, які летіли за балістичною траєкторією. Також росіяни випустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Атака росіян 2 січня – це посилення психологічного тиску на населення. Криволап зазначив, що, ймовірно, нині вони намагаються дістати до засобів ППО, зокрема, ЗРК Patriot. Якщо у ворога є військова мета, то, на думку авіаційного експерта, лише така.

Чого хочуть росіяни

Констянтин Криволап зауважив, що, якщо аналізувати минулу атаку ворога, то окупанти запустили 1 ракету Х-59. Після неї вони випустили 4 ракети Х-31П, які вражають радіолокаційні станції. Так можуть починати працювати додаткові засоби ППО. Тому ракета Х-31П намагається збити системи протиповітряної оборони. Безпосередньо, за допомогою "Кинджалів", росіяни, ймовірно, хочуть дістатися до ЗРК SAMP/T чи IRIS-T, адже вони показують високий ступінь ураження ворожих повітряних цілей.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Яка тактика ворога

Українські захисники готувалися до обстрілів, тож відповідають ворогу. Так, наприклад, уночі сили ППО знищили 35 із 35 "Шахедів".

Уся тактика росіян передбачувана та зрозуміла. Спочатку вони запускають дрони-камікадзе, які виявляють засоби ППО. Згодом вони гатять крилатими ракетами, які намагаються прорватися.

Після того, коли українська ППО досить виснажена, а це відбувається тоді, коли мобільні групи пропускають "Шахеди" й починають працювати більше ракетами ближнього та середнього радіуса дії, "Кинджали" або ракети типу "Іскандер-М" наздоганяють крилаті ракети.

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