Повредило около 100 домов: где во Львове самая сложная ситуация после ракетной атаки
Враг 15 августа атаковал Львов и область ракетами. В результате циничных действий россиян повреждено около 120 домов в городе и области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он также рассказал, что самая сложная ситуация – в Железнодорожном районе города, передает 24 Канал.
Смотрите также Утренний террор "Калибрами" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа
Последствия ракетной атаки на Львовщину
В Железнодорожном районе Львова – больше всего повреждений в результате российской атаки. Там поразило около 100 домов. По словам Козицкого, комиссия зафиксировала, что больше всего пострадал дом на улице Каховской, а также медицинский колледж. Также есть повреждения в домах на Городоцкой, Трещаковской, Гарматия и Тюльпановой.
Во Львове выбило или повредило около 500 окон и более 40 единиц входных дверей. В замене и ремонте нуждаются кровли в 6 многоквартирных и 4 частных домах. В 17 квартирах появились трещины на стенах. Обследование продолжается,
– заявил Козицкий.
Кроме того, в Ставчанах после атаки не подлежат восстановлению 3 жилых дома и столько же хозяйственных построек. В селе Суховоля повреждены 4 жилых дома в частном секторе.
Последствия российской атаки во Львов: смотрите видео
Ракетная атака на Львов: коротко
- Россияне направили в направлении Львова 7 ракет. Силам ПВО удалось сбить одну, к сожалению, все остальные – нанесли разрушения после попадания.
- От вражеских обстрелов никто не погиб, однако пострадали 15 человек. Среди них – 10-летний ребенок.
- Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга сообщил, что одна из ракет попала на территории детского сада. Как следствие, там образовалась воронка диаметром 20 метров и 9 метров в глубину. По его словам, там еще есть остатки ракеты.
- Кроме Львова, под ударом российских оккупантов был Луцк, Черкасская и Днепропетровская области. В общей сложности пострадали 27 человек и трое погибли в Луцке.