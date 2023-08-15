Повредило около 100 домов: где во Львове самая сложная ситуация после ракетной атаки

Враг 15 августа атаковал Львов и область ракетами. В результате циничных действий россиян повреждено около 120 домов в городе и области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он также рассказал, что самая сложная ситуация – в Железнодорожном районе города, передает 24 Канал.

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Последствия ракетной атаки на Львовщину

В Железнодорожном районе Львова – больше всего повреждений в результате российской атаки. Там поразило около 100 домов. По словам Козицкого, комиссия зафиксировала, что больше всего пострадал дом на улице Каховской, а также медицинский колледж. Также есть повреждения в домах на Городоцкой, Трещаковской, Гарматия и Тюльпановой.

Во Львове выбило или повредило около 500 окон и более 40 единиц входных дверей. В замене и ремонте нуждаются кровли в 6 многоквартирных и 4 частных домах. В 17 квартирах появились трещины на стенах. Обследование продолжается,

– заявил Козицкий.

Кроме того, в Ставчанах после атаки не подлежат восстановлению 3 жилых дома и столько же хозяйственных построек. В селе Суховоля повреждены 4 жилых дома в частном секторе.

Последствия российской атаки во Львов: смотрите видео

Ракетная атака на Львов: коротко