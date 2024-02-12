Воздушная тревога была в ряде областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей Кропивницкого находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Кропивницком слышали взрыв

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявили в 15 часов 11 минут. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении области.

Ракета на Кировоградскую область,

– написали военные.

Через несколько минут корреспонденты Суспильного сообщили, что в Кропивницком слышали громкие звуки. Они были связаны с движением российской ракеты на город.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", – писали местные корреспонденты.

Около 15 часов 23 минуты в Кировоградской области прозвучал отбой воздушной тревоги. После этого к гражданам обратился глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Друзья! Настойчиво прошу ничего не снимать и не выкладывать в социальных сетях и не комментировать,

– написал он.

Впоследствии Райкович сообщил, что на этот раз в Кропивницком без пострадавших и разрушений.

Стоит отметить, что Воздушные силы также предупреждали о движении ракеты в Черкасскую область. В конце концов там также прозвучал отбой воздушной тревоги.

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В этот же день взрывы раздавались в Харьковской области