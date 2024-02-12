Повітряна тривога була у низці областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів Кропивницького перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
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У Кропивницькому чули вибух
Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 15 годині 11 хвилин. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку області.
Ракета на Кіровоградщину,
– написали військові.
Через кілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кропивницькому чули гучні звуки. Вони були пов'язані з рухом російської ракети на місто.
"У Кропивницькому чути звук вибуху", – писали місцеві кореспонденти.
Близько 15 годин 23 хвилини у Кіровоградській області пролунав відбій повітряної тривоги. Після цього до громадян звернувся очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Друзі! Наполегливо прошу нічого не знімати, не викладати в соціальних мережах і не коментувати,
– написав він.
Згодом Райкович повідомив, що цього разу у Кропивницькому без постраждалих і руйнувань.
Варто зазначити, що Повітряні сили також попереджали про рух ракети у Черкаську область. Зрештою там також пролунав відбій повітряної тривоги.
Цього ж дня вибухи лунали у Харківській області
- Повітряні сили близько 14 години 53 хвилини попередили, що ворог запустив ракету у напрямку Харкова. Зрештою в області пролунали вибухи.
- За попередніми даними, вибухи лунали у Чугуївському районі Харківської області. Попередньо, ворог міг вдарити балістикою чи ракетами С-300.
- Моніторингові телеграм-канали також розповіли, що повітряну ціль противник випустив із території окупованої Луганської області. Про наслідки атаки в Харківській ОВА поки що нічого не казали.
- Варто наголосити, що пекельною виявилася для Харківської області ніч проти 12 лютого. Тоді ворог по Харківській області традиційно бив ракетами С-300 з території Бєлгородської області у Росії.