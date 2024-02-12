Повітряна тривога була у низці областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів Кропивницького перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Кропивницькому чули вибух

Повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 15 годині 11 хвилин. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку області.

Ракета на Кіровоградщину,

– написали військові.

Через кілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що у Кропивницькому чули гучні звуки. Вони були пов'язані з рухом російської ракети на місто.

"У Кропивницькому чути звук вибуху", – писали місцеві кореспонденти.

Близько 15 годин 23 хвилини у Кіровоградській області пролунав відбій повітряної тривоги. Після цього до громадян звернувся очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Друзі! Наполегливо прошу нічого не знімати, не викладати в соціальних мережах і не коментувати,

– написав він.

Згодом Райкович повідомив, що цього разу у Кропивницькому без постраждалих і руйнувань.

Варто зазначити, що Повітряні сили також попереджали про рух ракети у Черкаську область. Зрештою там також пролунав відбій повітряної тривоги.

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