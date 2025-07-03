Варварское военное преступление, Сибига резко отреагировал на удар России по порту в Одессе

В четверг, 3 июля, россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одессы. В МИД подчеркнули, что это не единичный случай и Россия должна подвергнуться усиленному давлению.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Смотрите также В этот момент происходила выгрузка металла: детали вражеского удара по Одессе

МИД Украины призвал к давлению на фоне атаки на порт в Одессе

Так, сейчас россияне нанесли грубый удар по гражданской инфраструктуре и иностранному грузовому судну в Одесском порту. По меньшей мере два человека погибли и шестеро получили ранения, в том числе двое граждан Сирии.

Это варварское военное преступление. Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и продвижения мира. Москва только усиливает террор и должна подвергнуться усиленному давлению – без проволочек,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД Украины вспомнил недавний визит в Одесский порт вместе с немецким коллегой Иоганном Вадефулем. Министр отметил, что они стали свидетелями значительного ущерба от таких системных ударов.

"Это не единичный случай, а часть целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства", – подчеркнул он.

Глава МИД призвал к реакции мира на этот варварский удар: речь об осуждении, усилении давления на агрессора и укреплении Украины.

Отметим, что оккупанты ударили по Одесскому порту ракетой типа "Искандер". Она попала в район одного из причалов во время выгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.