Об этом сообщает 24 Канал.

Чем нанесли удар россияне?

Воздушную тревогу в Винницком районе объявили около 01:56. За минуту до этого в Военно-воздушных силах сообщили о ракетах, летевших в направлении региона. Впоследствии там призвали местных жителей немедленно направиться в укрытия.

Около 01:58 появилась первая информация о том, что в области прогремели взрывы. На момент публикации никакой информации о последствиях удара противника по этому региону нет. Очевидно, подробности уточняются позже.

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Напомним, что в результате ракетной атаки со стороны противника в Святошинском районе столицы произошло падение обломков. Из-за этого на территории нежилой застройки возник пожар. Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.