"Колосальные разрушения": фото последствий попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

В ночь на 23 июля российские захватчики нанесли циничный ракетный удар по Одессе. В результате зафиксировано попадание по Спасо-Преображенскому собору.

В этом соборе возрождалась вся Одесса. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Последствия попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

По словам Братчука, в 2005 году власти передали собор московскому патриархату. Этот собор – самое сердце Одессы.

Кстати, святыню построили еще в 1794 году, а восстановили в 2005 году после разрушений большевиками в 1936 году.

Сегодня одесситы говорят о том, что мы должны все возродить и отстроить,

– отметил он.

Архидиакон Андрей Пальчук объяснил, что попало в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Произошел пожар в месте, где в церкви продаются иконы и свечи. По словам клирика Одесской епархии УПЦ, разрушения – колоссальные. "Половина собора осталась без крыши. Нарушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина", – отметил он.

Последствия ракетного удара по собору / фото Суспильне

По состоянию на утро известно, что ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М. К счастью, силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена. Но остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам.

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Разрушенный храм / фото ОВА

Кроме того, повреждены два памятника архитектуры и храм. Повреждены десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

В результате массированной атаки известно о 19 раненых, есть один погибший.

Разрушение храма в Одессе / фото Одесская епархия УПЦ

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