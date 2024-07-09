После удара по больнице "Охматдет" Россия не должна выиграть войну, – премьер Нидерландов

Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, который Россия осуществила 8 июля, поразил весь мир. Глава правительства Нидерландов жестко отреагировал на безжалостный поступок врага Украины.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве типичным примером безжалостности путинского режима. Об этом чиновник написал в своем твиттере.

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Как атака России на "Охматдет" повлияет на решение стран-НАТО

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф считает атаку России на детскую больницу "Охматдет" очевидным подтверждением того, что стоит продолжать помогать Украине.

Он уверен, что это необходимо делать ради безопасности украинского народа, безопасности Европы, а также безопасности Нидерландов.

Россия не должна победить в этой войне. Это станет важной темой для обсуждения на саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе,

– написал в соцсети Дик Схоф.

Новое правительство в Нидерландах начало работать 2 июля. Дик Схоф, который его возглавил, является бывшим главой разведки. Он занял должность Марка Рютте, который до этого был главой правительства в течение 14 лет.