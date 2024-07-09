Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф назвав ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві типовим прикладом безжальності путінського режиму. Про це посадовець написав у своєму твітері.

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Як атака Росії на "Охматдит" вплине на рішення країн-НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф вважає атаку Росії на дитячу лікарню "Охматдит" очевидним підтвердженням того, що варто продовжувати допомагати Україні.

Він впевнений, що це необхідно робити заради безпеки українського народу, безпеки Європи, а також безпеки Нідерландів.

Росія не повинна перемогти у цій війні. Це стане важливою темою для обговорення на саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня,

– написав у соцмережі Дік Схоф.

Новий уряд у Нідерландах почав працювати 2 липня. Дік Схоф, який його очолив, є колишнім главою розвідки. Він обійняв посаду Марка Рютте, який до цього був главою уряду впродовж 14 років.