Россия уничтожила подъезд в Харькове: под завалами обнаружили еще двух человек

Россия утром 23 января ракетной атакой уничтожила целый подъезд в многоэтажке. Под завалами продолжают находить тела людей.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами нашли еще два тела. К сожалению, количество погибших снова увеличилось, пишет 24 Канал.

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Что известно об увеличении погибших в Харькове

По состоянию на данный момент (говорится о 14:17 24 января) количество погибших увеличилось до 10 человек,

– написал глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, спасатели уже деблокировали из-под завалов тела двух жителей дома:

57-летнего мужчины;

56-летняя женщина.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что погибшие мужчина и женщина жили на первом этаже разрушенного подъезда.

Перед этим 24 января количество погибших увеличилось до 9 человек.

Кратко об атаке россиян на Харьков