Массированная ракетная атака 14 января: в каких областях нет света

В субботу, 14 января, россияне устроили первую в 2023 году массированную ракетную атаку по территории Украины. В областях работала ПВО, однако кое-где зафиксировали попадания.

Следовательно, прилеты в критическую инфраструктуру зафиксировали во Львовской и Харьковской областях. Где ввели аварийные и экстренные отключения – читайте в материале 24 Канала.

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В Харькове действуют аварийные отключения

В Харьковской области зафиксировали два вражеских прилета по объекту инфраструктуры. Следовательно, большинство районов обесточены, свет исчез сразу после взрыва. Также временно остановилось движение поездов в метро.

В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы.

В Кировоградской области ввели экстренные отключения света

Представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко рассказала, что в Кировоградской области частично вводятся экстренные отключения электроэнергии. Это сделали в связи с массированной ракетной атакой территории Украины для уменьшения разрушения энергосистемы.

Есть ли свет во Львове

Во время массированной атаки враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в области возможны перебои в поставках света и воды.

В Черкасской области действуют графики плановых отключений

В ходе массированной ракетной атаки по Украине в Черкасской области применили специальные графики аварийных отключений. После завершения воздушной тревоги эти графики отменили.

По Черкасской области с 18:00 и желтые графики почасовых отключений.

Что со светом в Житомирской области

В Житомирской области также действуют аварийные отключения электроэнергии.

Однако в облэнерго отметили, что возобновление электроснабжения произойдет по окончании воздушной тревоги.

В Херсонской области вынужденно отключили электроэнергию

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области временно отключены от электропитания.

По его словам, это вынужденные меры, связанные с очередной ракетной атакой россиян – чтобы уберечь энергетические объекты от возможного серьезного повреждения, их работу следует приостановить.

Известно, что электроснабжение прекращено 98 462 абонентам. Янушевич также отметил, что когда угроза пройдет – свет восстановят.

Где действуют экстренные отключения

Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что в связи с угрозой ракетных обстрелов по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходили экстренные отключения электроэнергии.

Однако после окончания воздушной тревоги в области постепенно начали возобновлять поставки электричества.

Энергетики призывают жителей не включать все приборы, чтобы избежать критических нагрузок. Отмечают, что после балансировки системы и получения лимитов будет понятно, какие графики будут действовать в дальнейшем.

Кроме того, из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Винницкой областях применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

В Днепре выключили свет из-за попадания ракеты

Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы после попадания в многоэтажку в Днепре будут разбирать всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.