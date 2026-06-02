Генерал армии сообщил, сколько ракет у России осталось после массированного удара

В ночь на 2 июня Россия в рамках очередного массированного удара по Украине, выбрав основным направлением ее столицу, использовала дроны, ракеты воздушного, морского и наземного базирования различных типов. В целом враг направил 729 средств поражения.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала, комментируя комбинированный удар по Украине, отметил, что Россия давно перевела свою экономику на военный лад, сделав сейчас акцент на производстве БпЛА и быстрое масштабирование беспилотников.

Сколько средств поражения в арсенале России?

По словам генерала армии, баллистики и крылатых ракет в России сейчас насчитывается до 1200 единиц. У россиян производственный процесс продолжается постоянно. "Цирконов" у врага до 60 единиц, "Кинжалов" – до 40, "Орешников" – до 5. Беспилотников различных типов враг ежемесячно производит десятки тысяч.

Масштабируют очень быстро. В этом у них нет дефицита. Хотя они и не такие точные и эффективные, но их массово запускают, они пытаются пробить украинскую ПВО, нанести больше ударов как по гражданскому населению, так и по войскам ВСУ,

– озвучил Маломуж.

Экс-руководитель СВР подчеркнул, что Россия выбрала тактику существенного наращивания ударных средств и нанесения системных ударов. По его словам, Путин стремится террором заставить Украину сдаться. А вот международные партнеры и ООН, как обратил внимание Маломуж, на это реагируют вяло.

Так, США и Европа заявляют, что такие террористические атаки недопустимы и не раз призывали Россию не идти на такие действия, но в Кремле на это внимание не обращают. Путин учитывает только силу: давление на российскую армию на фронте, удары по объектам ее ВПК, санкции против нее.

Россия использует контрабандные каналы

Усиливает Россию сегодня и Китай, который передает необходимые средства. Маломуж отметил,, что активно работает теневая модель контрабанды. По его словам, крылатая ракета Х-22, которая сдана уничтожать жилые дома, и которую Россия не раз направляла по Украине, имеет комплектующие из США, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая.

"Россия активно и эффективно использует такие контрабандные каналы для подготовки средств поражения. Потому что выпуск этих систем приходится на 2025 – 2026 годы. Это период активной фазы войны. Сейчас наряду с задачей противодействия, контрударами по местам размещения этих средств в России и Крыму, откуда запускались "Цирконы", надо активно работать с партнерами для перекрытия таких каналов", – подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что если Россия не будет иметь высокоточных плат и чипов для производства оружия, систем наведения, тогда не сможет сформировать ударные группы из "Кинжалов", "Цирконов", "Орешников". Это, со слов Маломужа, большая работа спецслужб, которая призвана отслеживать каждый канал, через который экспортируются запчасти.

Как правило, они продаются третьим странам, а те уже перепродают России, или фирмам, которые зарегистрированы на других платформах или странах, и отправляют на российские заводы-производители ракет и дронов. Этим как раз объясняется, как россияне могут активно масштабировать этот процесс,

– отметил генерал армии.

Какие средства поражения применила Россия во время массированной атаки?

В Воздушных силах Украины отчитались, что удалось зафиксировать более 700 средств воздушного нападения со стороны противника, а именно 73 ракеты и 656 дронов. Российская армия направила по украинским городам 8 противокорабельных ракет "Циркон", 33 баллистические ракеты Искандер-М, еще 27 крылатых ракет Х-101 и 5 крылатых ракет "Калибр".

Среди использованных беспилотников в количестве 656 единиц: "Шахеды", "Герберы", "Италмас", барражирующие боеприпасы типа "Бандероль", дроны-имитаторы "Пародия". По состоянию на утро на 2 июня в ВС ВСУ сообщили, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 вражеские цели (40 ракет и 602 БпЛА).

Россия направила за один раз самый большой объем "Цирконов"

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время комбинированного удара 2 июня противник нацелил по Украине 8 ракет типа "Циркон" и это, согласно его оценке, вероятно стало наибольшим количеством в пределах одной атаки. Эти противокорабельные ракеты Россия запустила из оккупированного Крыма и Курской области.

Он также обратил внимание на то, что география удара несколько изменилась, если сравнивать атаку 24 мая. Тогда в основном средства поражения были направлены на Киев. А вот 2 июня под вражеской атакой также оказались в частности Днепр, Запорожье, Харьков, Полтавская область и другие.