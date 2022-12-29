"Это провал": почему новая массированная атака стала очередным фиаско для россиян

Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине 29 декабря. Результат оказался уже традиционным для них – эффективность прорыва украинской ПВО ракетами оккупантов остается на уровне ориентировочно 10 – 15%.

Впрочем, на этот раз россияне пытались увеличить ее, проведя разведку иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131 перед этим. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Не справились, несмотря на разведку

По его словам, эти беспилотники раскрыли новые позиции и новые локации наших элементов ПВО малого и среднего радиуса – ЗРК и зенитных САУ. Это дало врагу больше информации о расположении эшелонированной ПВО Украины, поэтому они произвели ожидаемый массированный обстрел.

Они получили эту информацию – смогли ли они увеличить эффективность использования своего количества боекомплекта? Нет, опять же, 10 – 15%, не больше,

– подчеркнул Коваленко.

Следовательно, атака 29 декабря стала провалом и очередным фиаско россиян. Они не смогли увеличить свой коэффициент полезного действия, даже несмотря на то, что скомбинировали этот удар с массированным налетом дронов-камикадзе.

Александр Коваленко, объяснил, почему атака 29 декабря была провальной для России: смотрите видео

Это хорошо демонстрирует, на что способны россияне и в каком направлении они двигаются. По мнению обозревателя, мы будем видеть лишь уменьшение российского ресурса, который они смогут использовать во время каждого такого удара.

Вопрос суммарных залпов будет зависеть уже не столько от технической способности россиян в производстве ракетного оружия, а от сроков, за которые они могут накопить боекомплект или полностью обеспечить самолеты и военные корабли необходимым боекомплектом.

Сколько ракет Россия пустила на Украину 29 декабря