Вероятная дата следующих атак по Украине: Свитан оъяснил, когда ждать новый обстрел от России

В минувшую среду, 23 ноября, россияне в очередной раз массированно обстреляли украинские объекты критической инфраструктуры. В результате атаки многие украинцы испытывают большие проблемы со светом и водой в домах.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что дата нового обстрела напрямую зависит от количества ракет, которые Россия планирует запустить по Украине.

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По словам специалиста, если бы россияне выстреливали по 7 – 10 ракет, такие обстрелы могли бы быть хоть ежедневно.

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Но нашему врагу не слишком это выгодно, они прекрасно понимают, что такое количество ракет будет сбито нашими силами ПВО.

Учитывая это, россиянам нужно более 50 ракет, накопление такого количества будет длиться около недели. Поэтому в пределах недели – полторы можно ожидать новой волны ракетных ударов,

– говорит Свитан.

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