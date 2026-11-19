В ночь на 20 ноября Россия может осуществить ракетную атаку на Украину с применением стратегической авиации. Мониторинговые каналы сообщают об активности российских бомбардировщиков и их перемещении между авиабазами.

Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Что известно о подготовке России к ракетной атаке?

По информации мониторингового канала, утром 19 ноября на авиабазу "Оленья" прибыли три стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В течение дня россияне продолжили передислокацию авиации.

По состоянию на 21:00 на аэродроме, по данным Tracking, находились уже девять самолетов Ту-95МС.

По данным мониторинговых каналов, с Дальнего Востока вылетели три стратегических бомбардировщика Ту-160. По предварительным прогнозам, они могут выйти на пусковые рубежи ориентировочно в 03:30 – 04:30 в ночь на 20 ноября. Однако часть самолетов может быть без ракетного вооружения.

Точное количество вооруженных бомбардировщиков Ту-95МС пока неизвестно. Поэтому достоверно оценить возможное количество ракет невозможно.

Мониторинговые каналы предполагают, что Россия готовится к ракетному удару в ночь на 20 ноября. Однако официального подтверждения подготовки атаки пока нет.

Украинцев призывают следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что известно о предыдущих массированных атаках России?

В ночь на 19 ноября россияне вновь массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами "Оникс". Как сообщал 24 Канал, Последствия вражеских ударов зафиксированы в 12 областях. Под атакой оказались энергетические объекты, гражданские предприятия и жилые дома. Больше всего пострадали Житомирская, Черниговская и Николаевская области.

В ночь на 17 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Смиле в Черкасской области. Город подвергся атаке восемью ракетами в две волны. Пострадали шесть человек, повреждены жилые дома и промышленная инфраструктура