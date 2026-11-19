Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking.

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Що відомо про підготовку Росії до ракетної атаки?

За інформацією моніторингового каналу, вранці 19 листопада на авіабазу "Оленья" прибули три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Протягом дня росіяни продовжили передислокацію авіації.

Станом на 21:00 на аеродромі, за даними Tracking, перебували вже дев'ять літаків Ту-95МС.

За даними моніторингових каналів, із Далекого Сходу вилетіли три стратегічні бомбардувальники Ту-160. За попередніми прогнозами, вони можуть вийти на пускові рубежі орієнтовно о 03:30 – 04:30 у ніч проти 20 листопада. Водночас частина літаків може бути без ракетного озброєння.

Точна кількість споряджених бомбардувальників Ту-95МС наразі невідома. Тому достовірно оцінити можливу кількість ракет неможливо.

Моніторингові канали припускають, що Росія готується до ракетного удару в ніч проти 20 листопада. Однак офіційного підтвердження підготовки атаки наразі немає.

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Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про попередні масовані атаки Росії?

У ніч проти 19 листопада росіяни знову масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами "Онікс". Як повідомляв 24 Канал, наслідки ворожих ударів зафіксували у 12 областях. Під атакою опинилися енергетичні об'єкти, цивільні підприємства та житлові будинки. Найбільше постраждали Житомирська, Чернігівська та Миколаївська області.

У ніч проти 17 листопада окупанти завдали масованого ракетного удару по Смілі на Черкащині. Місто атакували вісьмома ракетами у дві хвилі. Постраждали шестеро людей, пошкоджено житлові будинки та промислову інфраструктуру