Огляд подій війни на лінії фронту та в тилу станом на 19 листопада в авторському викладенні ведучого 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали російський терор проти мирних українців, добивання залізничної частини Керченського мосту, приниження Путіна в Китаї, контрнаступ Сил оборони в районі Великої Новосілки та нові втрати російської авіації.

Текстова версія огляду подій війни за 19.11.2026 – на 24 Каналі.

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Російський терор, атаки по Україні та наслідки нічних ударів

Вночі було менше сотні російських дронів, а ще ранкова атака триває навіть зараз, коли ми записуємо цей огляд. Були спроби обстрілювати район Затоки в Одеській області балістикою, зокрема Оніксами.

За словами прем'єр-міністра України, у дванадцяти областях зафіксовано наслідки чергової російської атаки. Під ударом були енергетика, цивільні підприємства, житлові будинки.

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Найсильніше атакували Житомирську, Чернігівську та Миколаївську області, а також били по агропідприємствах у чотирьох областях.

У Запорізькій, Харківській, Черкаській і Донецькій областях також були удари. На Чернігівщині загинула одна людина. У Києві, коли ми сідали записувати цей огляд, надійшло повідомлення про два удари дронами в Подільському та Деснянському районах.

Карта повітряних тривог:

Саміт у Китаї та приниження Путіна

Путін тим часом перебуває в Китаї. Сьогодні він збирався говорити у тристоронньому форматі з Трампом і Сі Цзіньпіном. Було дуже нудно з того, що показали, бо вся розмова відбувалася в закритій частині.

Трамп знову пробував говорити про ядерну зброю та її обмеження. Сі Цзіньпін його підтримав і сказав, що ядерну зброю взагалі треба знищити. Але це не означає, що Китай відмовиться від своєї ядерної зброї, і до реальних рішень це навряд чи призведе.

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Усі інші заяви були загальні: компліменти, подяки, похвала одне одного. Трамп також порушував тему воєн і їхнього впливу на світову економіку. Китай найбільше турбує блокування Ормузької протоки, і це ж турбує американців.

Путін у цій компанії виглядав причіпним вагончиком. Він напросився на зустріч, але з ним там ніхто серйозно на рівних спілкуватися не збирався. Сі Цзіньпін сприймає його як васала, як залежного, як підлеглого.

Путіна під час церемоніальних заходів кілька разів принизили. Його не зустрічав Сі Цзіньпін, як Трампа, а зустрічав п’ятий в ієрархії ЦК Компартії Китаю посадовець. До того ж для Путіна обрали високого чиновника, аби на його фоні він виглядав коротуном.

Замість гімну Росії Путіна зустріли фрагментом балету "Лускунчик" Чайковського. Трампа зустрічали гімном США. Під час фотографування Путіна відсунули вбік, а наприкінці дня його посадили за інший стіл під час бенкету. Це було свідоме рішення китайської сторони.

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Кримський міст: удари, зупинка руху і наслідки

Україна продовжила удари по Кримському, або Керченському мосту, і вивела з ладу вже й залізничну гілку цього мосту. Після ударів по автомобільній частині два дні тому цієї ночі були ще нові влучання.

Щонайменше два влучання були по залізничній частині, хоча ударів було більше. Навколо арки пролунало приблизно п'ятнадцять вибухів, частина з них — робота ППО. Росіяни також писали про ракетну атаку по залізничній частині мосту.

Зранку український Генштаб привітав Португалію з найдовшим мостом у Європі — мостом Вашку да Гама в Лісабоні. Це означає, що "Кримський міст" не функціонує. І справді, він не функціонує.

Вчора під час зустрічі з міністром закордонних справ Паулу Ранжелом те саме зробив наш головний дипломат Андрій Сибіга. До речі, цілком можливо, що операція зі знищення мосту була прив'язана до візиту португальця до Києва, а не до саміту АТЕС в Китаї. Ну, а чому б і ні.

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Міністерство оборони України написало, що "Кримський міст" більше не працює як транспортна артерія РФ. Автомобільний рух перервано, уламки конструкції перекрили фарватер. Міністр заявив, що на кожен удар по нашій території Україна відповідатиме вдвічі, втричі сильніше.

Російське Міністерство транспорту повідомило, що тимчасово зупинило залізничну гілку. Поїзди мостом не курсують і навряд чи відновлять рух найближчим часом. Росіяни через Керченську протоку фактично залишилися відрізаними від території Росії.

Свіжі супутникові кадри, які підтверджують свіжі ураження Керченського мосту / фото – Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩

Financial Times окремо пояснила, як саме Україні вдалося обвалити центральний проліт конструкції. Головне — операцію провели здебільшого українськими технологіями без Starlink. Ключова новація — так звані летючі модеми, мережа дронів і станцій зв’язку, які працювали як ретранслятори.

Пілоти бачили відео в реальному часі на сотнях кілометрів шляху, а ракети направлялися по відеозв’язку в певні точки мосту. Це дозволило обійти російську ППО і влучити в слабкі місця конструкції.

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Financial Times також пише, що раніше українські дрони летіли за схемою fire and forget, а тепер вони значно маневреніші. Цю технологію мостів-ретрансляторів першими системно почали застосовувати росіяни, а Україна зараз адаптувала її для удару по Кримському мосту.

Паливо, нафтова інфраструктура РФ і криза з переробкою

У Севастополі вже зрозуміли, що міст працювати не буде. Там великі черги на АЗС, паніка, всі хочуть заправитися якнайшвидше. Проблеми з пальним очевидні, і це лише початок.

Українські війська продовжили бити по нафтоперекачувальній інфраструктурі Росії. Сьогодні прилетіло по Калейкіно у Татарстані — це нафтоперекачувальна станція, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Станція горіла, на місці працювали швидка допомога і пожежна техніка.

Калейкіно входить до структури "Транснефті Прикам'я". Туди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, а далі її перекачують на захід.

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Reuters пише, що нафтопереробка в Росії обвалилася на 45 відсотків після ударів по 15 із 35 найбільших НПЗ. Наприкінці жовтня російські НПЗ переробляли понад 700 тисяч тонн нафти на добу, а за останні 20 днів цей показник упав приблизно до 400 тисяч тонн.

Особливо постраждали заводи в Рязані, Ярославлі, Киришах і на Волзі. Від початку листопада середньодобова переробка вже не покриває російські потреби в бензині та пальному.

Financial Times пише, що Росія в жовтні імпортувала рекордні обсяги бензину морським шляхом, бо українські удари знизили виробничі потужності НПЗ. Росія з великого центру експорту палива перетворюється на ринок імпорту.

Білорусь постачає Росії бензин і пальне, а морським шляхом паливо завозять із Марокко, Туреччини, Індії, Єгипту та Казахстану.

Удари по Курську та знищення російської авіації

Сьогодні зранку прилітало не тільки в Калейкіно, а й у Курськ. Є кадри з місця, і, ймовірно, там спрацювала російська ППО або ж уламки дронів упали на будинок.

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Губернатор повідомив про одинадцять постраждалих. За кадрами видно, що руйнування сталися саме через падіння уламків або збитих дронів.

Ще одна важлива новина ранку — у росіян стало менше на три літаки. Деталей поки мало, але є повідомлення від головного інженера компанії Firepoint, який опублікував позначку "сушки мінус три".

Росіяни поки що нічого не коментували. Ймовірно, йдеться про три Су-34, уражені на аеродромі на землі. Можливо, їх дістали дрони або інші безпілотники.

Сушки замість попкорну:

Сумщина, Юнаківка, Локня і просування ЗСУ на півночі

Українські військові мають успіхи на Сумщині. У районі Юнаківки щось відбувається, російські Z-пабліки пишуть, що з Юнаківки росіяни були змушені відступити.

Українські війська тим часом атакують Локню і Басівку — це два села північніше Юнаківки в долині річки Локня. Англомовні OSINT-оглядачі пишуть, що російські бомбардування стосуються сіл, де раніше сиділи окупанти.

Скріншот карти DeepState

Йдеться про Новомиколаївку, Біловоди та інші населені пункти. Росіяни закидають їх КАБами, як і район біля Юнаківки, що означає: вони звідти відходять.

Раніше російська авіація навіть не знала, де її позиції, і думала, що все там стабільно. Тепер карти бомбардувань свідчать, що росіяни поступово починають усвідомлювати проблеми.

Велика Новосілка

Українські військові мають успіхи і в районі траси "Запоріжжя — Донецьк" у напрямку Великої Новосілки. Йдеться про долину річки Мокрі Яли.

Велику Новосілку поки що контролюють росіяни, але є підстави припускати, що ситуація може змінитися. Українські війська ведуть активні наступальні дії вздовж річки, яка проходить через цей район.

Українська присутність уже є в Мирному та Комарі. Тепер з'являються повідомлення про Федорівку і Веселе, де тривають активні бойові дії. Це район траси Запоріжжя — Донецьк і прилеглі населені пункти.

Скріншот карти DeepState

Цього тижня також підтвердили, що українські війська звільнили Філію біля Новопавлівки і ведуть бої в районі Дачного. Про це писали, зокрема, Костянтин Машовець та інші оглядачі.

Бойові дії йдуть по обидва боки від траси Запоріжжя — Донецьк. Великоновосілківський напрямок активізувався, тут діють і десантно-штурмові, і штурмові підрозділи.

Командувач ДШВ генерал-майор Апостол нещодавно говорив, що вже звільнено 800 квадратних кілометрів на цій дузі Олександрівського напрямку і активні дії тривають. Тепер бачимо, що то була лише прелюдія.

Російські Z-пабліки теж пишуть про просування українських військ біля Веселого. Вказують, що ЗСУ просунулися. Також є повідомлення про район Березового, Тернового і Комишувахи, де тривають активні бої. Росіяни пишуть, що малі піхотні групи ЗСУ просуваються далі на південь.

Також є інформація, що українські військові закріпилися в частині Федорівки і Веселого, а росіяни намагаються стримувати їх дроновими ударами. У центральній частині Веселого працюють російські підрозділи "Рубікону".

Удари по російській логістиці на півдні

Окрім знищення Керченського мосту, дуже активно тривають удари по російській логістиці на Донеччині та в Приазов’ї.

Є кадри від підрозділу "Рубака" 77-ї аеромобільної бригади ДШВ. Наші військові дронами Hornet працюють по російських мобільних вогневих групах, які супроводжують колони техніки.

Звіти підрозділу "Рубака" – дивіться відео, 18+:

Уражають техніку, вантажівки із зенітними засобами, а також машини, що перевозять боєприпаси. Це системна робота по російській логістиці та мобільних вогневих групах на південному напрямку – в степах Донеччини, Запорізької області та Херсонщини.

Андрій Дрозда: Є ураження бронетехніки та інших засобів, на яких росіяни перевозять БК або використовують їх як мобільні вогневі групи. Це маса уражень, і це можна дивитися безкінечно.

Огляд подій війни 19 листопада 2026 – дивіться відео: