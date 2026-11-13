Успіхи ДШВ, підступний план Путіна та підрив зрадника у Москві: огляд подій війни 13 листопада

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 13 листопада 2026 року в авторському викладі ведучого 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Основними темами випуску стали російські удари по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі, серія українських далекобійних атак по Волгоградському НПЗ, об'єктах у Москві та Ленінградській області, успіхи Десантно-штурмових військ ЗСУ та аналіз ситуації на лінії фронту на основних напрямках.

Текстова версія аналізу подій війни за 13.11.2026 – на 24 Каналі.

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Російський терор проти українських міст

Вночі Росія знову била по енергетиці, головна ціль — високовольтні підстанції. Є пошкодження і руйнування у дев’яти областях, енергетики відновлюють постачання.

У Києві російський безпілотник влучив у медичний заклад — будівлю Інституту травматології та ортопедії, де були пацієнти й медики. Рятувальники встигли евакуювати понад 30 людей. Є постраждалі, кількох людей деблокували із завалів. На щастя, без загиблих.

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В Одесі, на жаль, загинули двоє людей: російські безпілотники вдарили по автомобілях на вулиці міста.

На місці російського злочину:

У Запоріжжі загинув 17-річний хлопець. Російські бомби і дрони накрили райони приватної садибної забудови. Чотирьох людей дістали з-під завалів живими, але юнак загинув.

Стало відомо, що в лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі поранення внаслідок атаки на рейсовий автобус у Запорізькому районі напередодні. Отже, в Запорізькій області також дві жертви російського терору.

У Рівному дрон влетів у п'ятиповерховий будинок, горіли верхні поверхи, вибито вікна. На щастя, всіх евакуювали, і вже почалося відновлення будинку.

фото – ДСНС

Були атаки і в інших містах — Вінниця, Конотоп, удари по енергетиці. Картина зрозуміла: Путін не зменшує обертів терору, б'є по українських містах масово.

Українська відповідь

Російський терор не залишився без відповіді.

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У Ростові горіли складські та виробничі приміщення. Але головний напрямок був не там — у напрямку Москви летіли безпілотники, тому аеропорти були заблоковані всю ніч, і жоден московський аеропорт не працював.

Найважливіше — успішний удар по Волгоградському НПЗ. Це вже десятий нафтопереробний завод, уражений українськими безпілотниками за два тижні. На заводі кілька осередків загоряння.

Йдеться про великий НПЗ із десятки найбільших у Росії за потужністю. За два тижні — від кінця жовтня до сьогодні — вибито понад половину можливостей російської нафтопереробки. Уражено всі п'ять найбільших російських НПЗ, зокрема Омський, Рязанський, Ярославський, Киришський та інші.

Пожежа на НПЗ "Лукойла" у Волгограді / фото – ASTRA

У Волгограді вже паніка. Люди формують черги на заправках, намагаючись залити повні баки й каністри наперед, бо розуміють, що після таких ударів буде криза з пальним.

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Також атакували станцію перекачування нафти — лінійно-виробничо-диспетчерську станцію Самара поблизу селища Просвет у Самарській області. Це вже друга атака по цій станції в листопаді.

Вона належить "Транснефті" і є одним із найбільших вузлів приймання, зберігання та транспортування нафти в Росії. На території понад 216 гектарів розміщено 71 резервуар, а сюди сходяться чотири магістральні нафтопроводи із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Масштабна кампанія ударів України проти російських НПЗ / інфографіка Клемана Молена

Тут змішують нафту для формування експортного сорту Urals. Це критично важливий вузол, який українські дрони атакували вже шість разів цього року, з них двічі — лише за листопад.

Підрив автомобіля в Москві

Вранці на околиці Москви, в Чертаново вибухнув "паркетник" Toyota. З’ясувалося, що це офіцер Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Заворотній. Він також був колишнім радником і прессекретарем експрем'єр-міністра України Азарова, тобто фактично російський агент впливу.

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Москва стає небезпечним місцем для зрадників / фото – соцмережі

За даними з місця, зрадника госпіталізували у важкому стані, кажуть, одна рука відірвана, є інші важкі травми. Він у критичному стані. Це людина, яка займалася інформаційними операціями та дезінформацією.

Спочатку припускали, що це міг бути якийсь російський військовий, адже напередодні під Санкт-Петербургом підірвали російського полковника Лабодіна. Там його ліквідували на місці.

Заворотній поки що живий, але, схоже, ненадовго.

Слов'янський і Краматорський напрямки

Французький аналітик Клеман Молен опублікував свій звіт і карту, де жовтими лініями показані українські атаки й контратаки, а червоними — спроби росіян просуватися у бік Слов'янська і Краматорська.

Карта бойових дій на напрямку / інфографіка Клемана Молена

Видно, що українські війська поступово перехоплюють ініціативу на схід від Слов'янська і Краматорська.

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Після місяців російських наступів на Слов'янськ ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію значною мірою завдяки прибуттю підкріплень і тому, що генерал Білецький взяв командування обороною міста.

Російські інфільтрації тривають, але останнім часом не було повідомлень про інфільтрацію, наприклад, у Миколаївку. Це означає, що українські війська змогли убезпечити підходи до міста.

Миколаївка — це місто на північний схід від Слов'янська, де розташована Слов'янська ТЕС. Просуваючись лісами між Миколаївкою і Лиманом у напрямку Ямполя, українці змогли висунути вперед дронові команди й артилерійські підрозділи.

За російськими даними, це дозволяє українським силам уражати ворожі підрозділи, які намагаються інфільтруватися в напрямку Миколаївки.

За даними обох сторін, російські сили взяли під контроль значну частину Рай-Олександрівки. Водночас українські війська продовжують очищення від інфільтрацій і локальні контратаки, зокрема вздовж Сіверського Дінця біля Кривої Луки та інших населених пунктів.

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У результаті ситуація в Слов'янську значно покращилася за останні місяці. А от на схід від Краматорська ситуація продовжує ускладнюватися через російські FPV, артилерію та керовані авіабомби. Загалом фронт у цьому районі стабілізовано. Однак до відкидання росіян далі на схід від Слов’янська і Краматорська ще далеко.

Окупанти прагнуть просунутися в бік Миколаївки, району Васютинського, Никанорівки, Оріховатки. Саме по цій лінії зараз триває оборона, а на схід від неї ведуться ключові бої.

Йдеться про Рай-Олександрівку, Малинівку та інші населені пункти. Це зона, де зараз триває найважливіша боротьба за утримання оборонної лінії.

Starshield і політичний тиск на Україну

Не забуваємо і про відключення системи Starshield для українських військових. Це досі проблема, система не працює вже, ймовірно, четверту добу.

За повідомленням журналістів Axios, у перший день відключення було зірвано 10% українських операцій на фронті, у другий — 50%, а сьогодні через обмеження не вдається виконати майже 100% місій.

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Понад 100 конгресменів США вимагають відновити повноцінну роботу Starshield в Україні. 105 конгресменів звернулися до адміністрації Трампа і SpaceX із вимогою пояснити обмеження та відновити доступ.

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що продовжить розслідування, хто несе відповідальність за порушення роботи системи, включно з потенційною загрозою для національної безпеки США через залежність від системи Маска.

Такі дії Ілона Маска можуть мати для нього дуже серйозні наслідки в майбутньому. Відключення Starshield і Starlink для українських військових викликає великий резонанс і виглядає як підігрування Росії. Це, на жаль, ознака того, що Трамп і Маск зараз грають на боці Росії, намагаючись змусити Україну до невигідних поступок.

Костянтинівка і спроба російської "гуманітарної операції"

Після зустрічі з посланцями Трампа Путін заявив, що його дуже цікавить Костянтинівка, але подає це як бажання врятувати цивільних у місті.

Наразі Костянтинівка не контролюється росіянами. Місто перебуває під контролем ЗСУ або під вогневим контролем, а російських сил, які б закріпилися серйозно, там немає.

Росіяни намагаються обходити Костянтинівку з флангів. У місті є російська інфільтрація, але також зберігаються українські позиції, зокрема на півночі, у центрі і навіть на півдні.

Скріншот карти DeepState

Але Путін стверджує протилежне і закликає організувати там спільну з росіянами гуманітарну операцію для виведення кількох сотень цивільних.

Насправді йдеться про те, щоб під прикриттям "гуманітарної місії" завести туди кілька тисяч російських військових, витіснити українські сили під час кількаденного перемир’я і закріпитися в місті.

Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ утворюють велику протяжну агломерацію вздовж траси — це дуга оборони на Донеччині. Костянтинівка зараз — крайній південний форпост, де тривають бої, а росіяни зазнають великих втрат, намагаючись пробитися на північ до Дружківки.

Ідея Путіна про гуманітарну операцію — це спроба під прикриттям допомоги завести туди значні сили та повторити маневр, який уже бачили в Олешках.

Успіхи ДШВ

Згадаємо також інші успішні українські операції цього року — ділянку між Гуляйполем і Дніпропетровською областю, так званий Олександрівський напрямок. Про успіхи тут детально розповідав командувач ДШВ генерал Олег Апостол на зустрічі з журналістами.

Генерал Апостол повідомив, що українські військові відновили контроль загалом над понад 800 квадратними кілометрами території в кількох областях — це результати двох наступальних операцій.

Командувач ДШВ підтверджує, що темпи просування російських військ суттєво знизилися. Попри наступальні дії, ворог не демонструє стрімких оперативних успіхів. Однією з причин є великі втрати.

Генерал Апостол звітує перед журналістами про успіхи ДШВ / фото – 24 Канал

За словами Апостола, захоплення окремих невеликих позицій упродовж тривалого часу не означає оперативного успіху. Росія збільшує застосування безпілотників, намагаючись розширити зони ураження і ускладнити логістику ЗСУ.

Водночас українські сили розвивають засоби протидії. Піхота залишається необхідною, бо саме вона контролює територію і закріплюється на позиціях, які неможливо повністю замінити технікою. Натомість техніка залишається допоміжним засобом. Навіть у найбільш технологічних підрозділах, таких як Третій армійський корпус і Третя штурмова, НРК використовують для штурмових дій, але часто це відволікальні атаки, після яких діють класичні штурмові групи.

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 13 листопада – дивіться відео: