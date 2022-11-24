Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно

Россия 23 ноября совершила масштабную ракетную атаку. Враг выпустил по Украине около 70 ракет и дронов.

Также в результате обстрелов в Украине ввели аварийные отключения света. 24 канал подробно расскажет все, что известно о ракетной атаке 23 ноября.

Важно Из-за массированной атаки по всей Украине вводят экстренные отключения света

В Киевской области есть прилеты с жертвами

23 ноября враг нанес ракетный удар по Киевской области. Есть попадание в двухэтажное здание. По состоянию на 18:30 известно, что 5 человек погибли, 34 – пострадали, в том числе шестеро детей, младшей – 5 лет.

Руководитель полиции Киевкой области Андрей Небитов сообщил, что из-за удара по критической инфраструктуре пострадали 6 энергетиков.

Дом в Вышгороде после атаки / Фото из телеграмма Алексея Кулебы

Жуткие последствия попадания вражеской ракеты в жилой дом одного из районов Киевской области: смотрите видео

Во Львовской области не было света

В результате ракетных ударов по Украине 23 ноября обесточен ряд областей. В частности, Львов бил полностью отключен от электроснабжения.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.

По состоянию на 21.00 во Львове возобновили электроснабжение. Впрочем, некоторые дома могут быть без света, поскольку в городе продолжаются плановые отключения электроэнергии.

В Киеве – попадание в один из инфраструктурных объектов

К вечеру в Украине энергетикам удалось стабилизировать энергосистему. Большинство областей вернулись к плановым отключениям света. Больше об этом – читайте по ссылке

По словам Кличко, по Киеву сегодня запустили 31 ракету, из которых сбили – 21. По состоянию на 17:00 известно, что в результате ракетных обстрелов столицы погибли три человека. Среди них – 17-летняя девушка.

Также из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить.

"Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", – отметил Кличко.

Спасатели работают на месте удара в Киеве / Фото ГСЧС Украины

Президент созывает Совбез ООН

После очередного массированного ракетного обстрела 23 ноября глава государства Владимир Зеленский предложил созвать Совет Безопасности ООН.

Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления,

– сообщил Владимир Зеленский.

Кстати, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку. Он подчеркнул, что оккупанты не способны показать результатов на фронте против ВСУ, а потому сгоняют свою злобу на гражданских.

Укрзализныця отменила движение ряда поездов

Из-за перебоев с подачей электроэнергии Укрзализныце пришлось отменить ряд поездов. В компании предоставили их перечень. Так, среди пригородных поездов пришлось отменить рейсы:

№6211 Фастов – Казатин,

№6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,

№6255/6256 и №6257/6258 Казатин – Бердичев – Казатин.

Также отменили курсирование поездов:

№6806 Славянск – Лозовая,

№6803 Лозовая – Краматорск – ограничили курсирование до станции Славянск,

№6535/6536 Полтава – Кременчуг – Полтава,

№6805/6806 Полтава – Кобыляки – Полтава,

№6506/6505 Полтава – Огульцы – Полтава,

№6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,

№7001 Харьков – Лозовая,

№6414 Краснопавловка – Харьков,

№6527 Харьков – Лозовая,

№6705 Харьков – Змиев,

№723 Харьков – Киев,

№731 Днепр – Киев,

№6576 Полтава – Красноград – отправили на станцию Красноград не по графику.

При этом пассажиры поездов №723 Харьков – Киев и №731 Днепр – Киев, которые отменили, будут пересажены на другие рейсы, следующие в том же направлении. Однако, если эти пассажиры и пассажиры, чьи поезда вынужденно изменили маршрут, решат отказаться от путешествия, они смогут вернуть 100% средств за билеты.

В Украине начинают действовать пункты несокрушимости

В разных городах Украины начинают функционировать "Пункты несокрушимости". Найти места, где можно согреться и получить доступ к электроэнергии легко с помощью интерактивной карты.



Пункты обогрева для украинцев / Картинка 24 канала

После взрывов в Харькове остановилось метро

В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Сейчас людей эвакуируют из метрополитена. На маршруты наземного транспорта вывели дополнительные автобусы.

Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Винницкой области

Винницкая область оказалась под обстрелом врага. Российские захватчики попали в объекты критической инфраструктуры.

Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы

Во время массированного ракетного удара по Украине во многих областях исчезло электроснабжение. Из-за обстрелов отключили от энергосистемы две атомные электростанции.

О приостановлении работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина Александр Супрунюк. Кроме того, энергоблоки Южноукраинской АЭС также аварийно остановлены.

В Молдове – массовые отключения света

Российская ракетная атака по Украине имела последствия и для других стран. В частности от российского ракетного террора пострадала Молдова. О серьезных проблемах со светом сообщил вице-премьер-министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

"Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбежек Россией украинской энергосистемы за последнее время мы имеем масштабные отключения электроэнергии по всей стране. "Moldelectrica" работает над восстановлением подключения к электроэнергии. Я вскоре вернусь с дополнительной информацией", – заявил чиновник.

Отметим, что энергосистемы Украины и Молдовы соединены, а поэтому российская атака спровоцировала серьезные проблемы в соседнем государстве. Без света также осталось и оккупированное россиянами Приднестровье.

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