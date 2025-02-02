Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий ее знакомой Вероники Пронькиной для "Общественное". Женщине было 36 лет.

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В Полтаве под завалами погибла волонтер и ее собака

Подруга погибшей рассказала, что Анжела проживала на третьем этаже жилого дома, который стал целью для обстрела российской армией.

Имела очень много друзей. Любила рыбачить и отдыхать на природе. Она была добрым и искренним человеком с очень добрым сердцем,

– поделилась Вероника.

Анжела работала парикмахером и имела собственный салон "Enji". Она не только волонтерила, но и занималась рыбалкой и проводила много времени на свежем воздухе. Ее день рождения должен был быть 8 февраля.

Что известно о ракетном ударе в Полтаве

1 февраля утром, около 07:05, армия России нанесла ракетный удар по жилому дому в Полтаве, использовав ракету Х-22. Повреждено более двух десятков многоквартирных домов, детсад, а также произошло значительное разрушение зданий.

По состоянию на 2 февраля, поисково-спасательные работы завершены. В результате обстрела погибли 14 человек, в том числе 3 ребенка. 20 человек пострадали, среди которых 4 ребенка. Всего удалось спасти 22 человека.

Полтавский городской совет объявил трехдневный траур со 2 по 4 февраля по жертвам обстрела. Во время этих дней на зданиях органов власти будет приспущен флаг Украины с черной лентой.