Ракетная опасность из-за взлета Ту-22м3: в Киеве и большинстве областей объявляли тревогу
Днем 28 июля во многих областях Украины объявили тревогу. Была угроза ракетных обстрелов.
Ракетная опасность находилась в центральных, северных и восточных областях. Об этом пишет 24 Канал.
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12:31 Спикер Воздушных сил рассказал, что Ту-22м3 обнаружили раньше. Он вылетел с аэродрома "Шайковка". Когда он вышел на пусковые рубежи, в областях, куда могло достать вражеские ракеты Х-22, а, возможно, и Х-32, объявляли тревогу. Позже Ту-22м3 развернулся и улетел.
"Соответственно, угрозы уже нет. Принимается решение органами военного управления на то, чтобы пошли отбои по областям", – отметил Игнат.
В то же время спикер Воздушных сил не исключил, что оккупанты снова могут поднять Ту-22м3, поэтому следует быть осторожными.
12:30 Отбой тревоги.
12:21 Воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Черкасской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Донецкой,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Днепропетровской,
- Черниговской,
- Запорожский,
- Киевской и городе Киев,
- Харьковской,
- Сумской.