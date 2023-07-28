Ракетная опасность из-за взлета Ту-22м3: в Киеве и большинстве областей объявляли тревогу

Днем 28 июля во многих областях Украины объявили тревогу. Была угроза ракетных обстрелов.

Ракетная опасность находилась в центральных, северных и восточных областях. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия накапливает силы для новых атак, – в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов

12:31 Спикер Воздушных сил рассказал, что Ту-22м3 обнаружили раньше. Он вылетел с аэродрома "Шайковка". Когда он вышел на пусковые рубежи, в областях, куда могло достать вражеские ракеты Х-22, а, возможно, и Х-32, объявляли тревогу. Позже Ту-22м3 развернулся и улетел.

"Соответственно, угрозы уже нет. Принимается решение органами военного управления на то, чтобы пошли отбои по областям", – отметил Игнат.

В то же время спикер Воздушных сил не исключил, что оккупанты снова могут поднять Ту-22м3, поэтому следует быть осторожными.

12:30 Отбой тревоги.

Карта тревог на 12:33 / Скриншот

В Воздушных силах сообщили, что ракетная опасность – Центр, Север, Восток Украины. Взлетел вражеский Ту-22м3 в Брянской области.

12:21 Воздушную тревогу объявили в следующих областях: