Ракетная программа Украины не останавливалась, – Данилов об успехах "Ольхи" и "Нептунов"

Украина имеет оружие, которое может передать "горячее" поздравление россиянам. Речь не только о "российском военном корабле".

Об этом 14 апреля сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отреагировал на ликвидацию российского крейсера "Москва".

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"Наша ракетная программа не останавливалась ни одного дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это – абсолютная ложь", – заявил Данилов.

Оружие совершенствовали

По словам секретаря СНБО, президент Владимир Зеленский еще в начале июля 2019 года принял цель разработать программу ракетно-реактивного вооружения до 2030 года. В рамках проекта завершены исследования ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".

Увеличили дальность их применения. Сформировали единую модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей,

– рассказал Данилов.

Испытание "Нептуна" в апреле 2020 года: смотрите видео

Испытание "Ольхи-М" в апреле 2020 года: смотрите видео

Испытание "Ольхи-М" в марте 2020 года: смотрите видео