Ракетная программа Украины не останавливалась, – Данилов об успехах "Ольхи" и "Нептунов"
Источник:Алексей Данилов
Украина имеет оружие, которое может передать "горячее" поздравление россиянам. Речь не только о "российском военном корабле".
Об этом 14 апреля сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отреагировал на ликвидацию российского крейсера "Москва".
К теме Россия признала, что ракетный крейсер "Москва" затонул
"Наша ракетная программа не останавливалась ни одного дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это – абсолютная ложь", – заявил Данилов.
Оружие совершенствовали
По словам секретаря СНБО, президент Владимир Зеленский еще в начале июля 2019 года принял цель разработать программу ракетно-реактивного вооружения до 2030 года. В рамках проекта завершены исследования ракетных комплексов "Ольха" и "Нептун".
Увеличили дальность их применения. Сформировали единую модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей,
– рассказал Данилов.
Испытание "Нептуна" в апреле 2020 года: смотрите видео
Испытание "Ольхи-М" в апреле 2020 года: смотрите видео
Испытание "Ольхи-М" в марте 2020 года: смотрите видео