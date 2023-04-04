Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель Объединенного координационного центра сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, противник до сих пор использует удары по прифронтовым гражданским регионам, чтобы давить на мирное население психологически.
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Гуменюк сообщила, что 3 марта во время ракетной опасности россияне вывели в море третий ракетоноситель, общий залп был до 16 ракет. Однако в течение дня он был заведен в пункте базирования.
4 апреля в связи с штормовым предупреждением вполне вероятно, но не обязательно, россияне отведут свои ракетоносители к месту базирования.
По словам спикера Прессцентра сил обороны юга, сейчас в море россияне вывели 9 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя: надводный и подводные, суммарный залп – до 12 единиц.
Достаточно высока степень угрозы для ракетной атаки, потому что ракеты "Калибр" являются высокоточным оружием, и могут быть применены как раз для поражений объектов критической, энергетической, военной инфраструктуры,
– добавила спикер.
Ситуация на юге
Гуменюк сообщила, что повторение комбинированной ракетной атаки В ближайшие дни возможно, но пока враг продолжает использовать управляемые авиационные бомбы, в том числе вдоль линии фронта.
За прошедшие сутки в Херсонском и Бериславском районе враг трижды использовал такие виды атак. Россияне снова били по сельскохозяйственным угодьям и промышленным мощностям.
Враг не дает региону восстановиться, пытаясь именно таким образом терроризировать мирное население, тем что деоккупация не принесла для них того же облегчения и восстановления мирной жизни, о которой они так мечтали,
– заметила спикер.
Начальница Объединенного прессцентра сил обороны юга рассказала, что на левом берегу россияне также терроризируют мирное население, притесняют пожилых людей, не дают возможности получить пенсии и социальные выплаты, принуждают к насильственной паспортизации и пытаются сформировать для себя списки на эвакуацию. В частности, Скадское направление мощно готовят к выезду на территорию России.
Критически низкий запас ракет заставляет россиян изменять тактику
- У россиян осталось около 15% высокоточных и дальнобойных ракет из тех, что они имели в начале полномасштабного вторжения. Военный Алексей Гетьман сообщил, что у врага более сотни "Искандеров", Х-555, Х-101, а также "Калибры" и "Кинжалы". Ежемесячно Россия может в целом производить не более 50 ракет.
- Гетман предположил, что россияне будут отказываться от массированных атак, вместо этого использовать точечные обстрелы.
- Полковник ВСУ Роман Свитан считает, что россияне вполне могут отказаться от массированных атак, ведь это не приносит результатов. Если все же массированная атака произойдет, то примерно в первой декаде апреля. Но, возможно, россияне могут использовать и точечные удары – по 8 – 10 ракет, пытаясь уничтожить определенный объект.