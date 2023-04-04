Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного центру сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк. За її словами, противник досі використовує удари по прифронтових цивільних регіонах, аби тиснути на мирне населення психологічно.

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Гуменюк повідомила, що 3 березня під час ракетної небезпеки росіяни вивели у море третій ракетоносій, загальний залп був до 16 ракет. Однак протягом дня його завели в пункті базування.

4 квітня у зв'язку зі штормовим попередженням цілком імовірно, але не обов’язково, росіяни заведуть свої ракетоносії до місця базування.

За словами речниці Пресцентру сил оборони півдня, зараз в море росіяни вивели 9 кораблів, серед яких 2 ракетоносії: надводний і підводні, сумарний залп – до 12 одиниць.

Досить високий ступінь загрози для ракетної атаки, тому що ракети "Калібр" є високоточною зброєю, і можуть бути застосовані якраз для уражень об'єктів критичної, енергетичної, військової інфраструктури,

– додала спікерка.

Ситуація на півдні

Гуменюк повідомила, що повторення комбінованої ракетної атаки найближчими днями можливо, але поки що ворог продовжує використовувати керовані авіаційні бомби, зокрема вздовж лінії фронту.

За минулу добу в Херсонському і Бериславському районі ворог тричі використовував такі види атак. Росіяни знову били по сільськогосподарських угіддях та промислових потужностях.

Ворог не дає регіону відновитися, намагаючись саме в такий спосіб тероризувати мирне населення, тим що деокупація не принесла для них того самого полегшення і відновлення мирного життя, про яке вони так мріяли,

– зауважила спікерка.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня розповіла, що на лівому березі росіяни також тероризують мирне населення, утискають людей похилого віку, не дають можливості отримати пенсії та соціальні виплати, примушують до насильницької паспортизації і намагаються сформувати для себе списки на евакуацію. Зокрема Скадовський напрямок потужно готують до виїзду на територію Росії.

Гуменюк оцінила ймовірність ракетного удару найближчим часом: дивитись відео