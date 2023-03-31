Об этом в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

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Ракетная атака

Роман Свитан сообщил, что россияне в месяц могут произвести около 50 ракет Х-101. Соответственно, если 9 марта была последняя массированная атака, значит, к 9 апреля у них уже будет полсотни ракет.

К этому количеству могут добавить десяток "Кинжалов", десяток Х-22, десяток Х-59, Х-31. То есть до первой декады апреля могут собрать примерно то же количество ракет, которое было 9 марта,

– объяснил Свитан.

"Я думаю, если россияне полностью не отказались от массированных атак, то они смогут ударить еще раз в первой декаде апреля. Есть вариант, что они могут отказаться от массированных атак, ведь это не дает результатов. Однако тогда будут работать точечно – по 8, по 10 ракет, пытаясь уничтожить какой-то 1 объект. Это тоже возможно", – отметил военный эксперт.

Как работает "Patriot"

Полковник ВСУ рассказал, что от количества "Patriot" зависит и их КПД (коэффициент полезного действия – 24 Канал). Нам для того чтобы более или менее закрыть воздушное пространство по линии фронта, по периметру, по границе – нужно около 3 комплексов. В одном комплексе около 8 батарей. Поэтому где-то 24 батареи нужно, чтобы полностью перекрыть воздушное пространство.

Сам по себе комплекс – это хороший радар, который видит под 200 километров. Определение всех воздушных целей почти во всем диапазоне и по всем высотам,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, как работает "Patriot". По его словам, все военные спутники могут фиксировать старты баллистических ракет на любую дальность.

"Спутник фиксирует старт баллистической ракеты, определяет ее начальную траекторию, вычисляет полную траекторию и понимает точку удара. После этого идет команда на ту батарею, которая находится рядом. Вычисляется траектория противоракеты и она идет в так называемую "точку встречи". Там уже идет подрыв", – сообщил военный эксперт.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Какая ситуация в Бахмуте

Свитан сказал, что под Бахмутом россияне ежедневно теряют около батальона – около 500 человек убитыми и ранеными. Это не обязательно 500 в день, может быть плюс-минус 100.

С таким режимом ни одна армия не сможет производить наступательные действия. То есть придет когда-то время, когда они просто не смогут это делать и будут "откатываться". А они (россияне – 24 Канал) уже несколько месяцев в таком режиме работают в районе Бахмута,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, сейчас туда подтянуты линейные российские части, однако профессионалов уже не осталось. Конкретные военные формирования доукомплектованы мобилизованными. Именно поэтому в таком режиме через определенное время россияне выдохнутся и не смогут дальше двигаться.

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