Об этом в эфире 24 Канала заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что по состоянию на данный момент в Черном море есть только один носитель ракет типа "Калибр", который может совершить залп до 4-х ракет.

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В Черном море шторм

По ее словам, на Юге Украины объявлено мощное штормовое предупреждение, бурлит сильный ветер. Волнение моря оценивается в 5 баллов, что для Черного моря является достаточно серьезным показателем. Как правило, надводные ракетоносители при такой погоде не применяются.

"Погода существенно на нашей стороне. Сейчас мы фиксируем, что в Черном море находится 6 единиц российского флота, среди которых суда обеспечения и только одна подлодка – носитель "Калибров". Угроза остается, но она небольшая", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Юге Украины: смотреть видео

Основную угрозу представляет авиация

Она добавила, что основную угрозу в настоящее время представляет авиация. Однако при такой погоде также опасно применять самолеты.

"Напомню, что мы имеем дело с врагом, которому плевать на личный состав, поэтому, по команде, в море может выйти и надводный ракетоноситель. Мы внимательно следим за ситуацией", – добавила Гуменюк.

Ситуация на фронте за минувшие сутки