Про це в ефірі 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона додала, що станом на зараз у Чорному морі є лише один носій ракет типу "Калібр", який може здійснити залп до 4-х ракет.
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У Чорному морі шторм
За її словами, на Півдні України оголошено потужне штормове попередження, вирує сильний вітер. Хвилювання моря оцінюється у 5 балів, що для Чорного моря є досить серйозним показником. Як правило, надводні ракетоносії при такій погоді не застосовуються.
"Погода суттєво на нашому боці. Наразі ми фіксуємо, що у Чорному морі перебуває 6 одиниць російського флоту, серед яких судна забезпечення і лише один підводний човен – носій "Калібрів". Загроза залишається, але вона невелика", – наголосила Гуменюк.
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Півдні України: дивитись відео
Основну загрозу становить авіація
Вона додала, що основну загрозу наразі становить авіація. Однак, при такій погоді також небезпечно застосовувати літаки.
"Нагадаю, що ми маємо справу з ворогом, якому чхати на особовий склад, тому, за команди, у море може вийти й надводний ракетоносій. Ми уважно стежимо за ситуацією", – додала Гуменюк.
Ситуація на фронті за минулу добу
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 29 березня основні зусилля ворога сконцентровані на Донбасі. Епіцентрами бойових зіткнень залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці. За минулу добу українські воїни відбили 57 атак противника на зазначених напрямках.
- За минулу добу ворог втратив ще 610 осіб. Загальні втрати за час повномасштабного вторгнення становлять 172 340 осіб.
- Українські військові збили під Бахмутом російський бомбардувальний СУ-24М.