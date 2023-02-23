Значительная угроза ракетных атак и точные удары ВСУ по скоплениям врага: главное от Генштаба

В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию на фронте. Россияне продолжают наступление по некоторым направлениям и обстреливают мирные города. Также сохраняется угроза последующих ракетных атак.

Россия сосредоточивает основные силы на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. При этом изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается.

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Есть угроза ракетных ударов по Украине

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Украине, один из них – по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине. Также враг нанес 28 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине. К сожалению, в результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ожидать ли наступления с Севера

В Генштабе ВСУ предупредили, что есть значительная угроза нанесения дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины. Граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не изменилась, а признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Однако в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской области.

Какая ситуация на Востоке

На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели несколько наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки, однако они оказались безуспешными. Также враг совершил артиллерийские и авиационные обстрелы районов населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Россияне продолжают атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов.Там оккупанты вели наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки, однако не имели успеха. Под артиллерийские обстрелы попали районы около 15 населенных пунктов.

Кроме этого, вызывая гуманитарный кризис в оккупированном Мариуполе Донецкой области, россияне склоняют местное население привлекаться к оборудованию позиций вокруг города за продовольственные пайки. Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы.

Что происходит в Харьковской и Запорожской областях

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, а на Херсонском – 25 населенных пунктов.

В одной из школ Мелитополя Запорожской области оккупанты приглашают всех детей города принять присяги "юнармейцев", якобы на "добровольной основе". Вдобавок в этом учебном заведении планируют сформировать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Россияне продолжают нести потери в технике и живой силе