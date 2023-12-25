Далеко до выполнения: в ГУР рассказали о плане Россиян увеличить объем ракетного вооружения

Несмотря на увеличение темпов производства новых ракет по России, их объемы сейчас меньше, чем в прошлую зиму или в начале полномасштабного вторжения. Однако угроза мощных ракетных атак остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал. По его словам, оккупанты атакуют в более экономном режиме, чем прошлой зимой.

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Относительно темпов производства Юсов уточнил, что у врага есть планы увеличения ракетного потенциала, но до их выполнения ему еще далеко.

Сейчас они работают в более экономном режиме, чем в прошлую зиму. Но каждая атака – это испытание для ПВО. Что касается темпов производства, есть планы неприятеля, но до их выполнения еще далековато. Санкционная политика дается в знаки, как и всеобщая деградация России в техническом плане,

– считает Юсов.

Также представитель разведки отметил, что "хоть запасы россиян уже не те, на несколько мощных атак они способны".

Более того, враг уже проводил этой зимой попытки атак, угроза сохраняется.

"Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется", – отметил Юсов.

Достаточно ли у России ракет