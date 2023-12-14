Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что таким образом россияне демонстрируют свое доминирование. Они пытаются повлиять на решения западных партнеров относительно продления помощи Украине, показывая им, что имеют ресурс – крылатые, баллистические, сверхзвуковые ракеты, чтобы атаковать наше государство.

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Доминируют через насилие

Россияне действуют достаточно банально и предсказуемо. Пока "пахан" что-то рассказывает на пресс-конференции, его рабы атакуют другое государство.

Это простой российский стиль. Они показывают, что готовы идти на "беспредельные" действия, чтобы их услышали. Россия – не интеллектуальная страна, она не может вести дипломатическую дискуссию, а может только доминировать через насилие,

– подчеркнул Подоляк.

Мы должны, по мнению советника главы ОПУ, постоянно говорить нашим партнерам: если вы терпите убийцу, то это не значит, что он будет потом законопослушным гражданином. Он будет только увеличивать масштаб разрушений, которые будет наносить вашим правилам.

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Война за право существования Украины или России

Хотя украинцы почти за два года войны привыкли к любой агрессии врага, однако россияне сейчас могут использовать новую тактику – хаотические ракетные атаки. Они начали наносить удары по Киеву ракетами. 48Н6 из комплекса С-400. Однако бить ими прицельно с территории России невозможно, это означает, что врагу все равно, куда попадет их ракета.

Однако в Украине работают системы ПРО. Конечно, это не израильский "Железный купол", но сегодня это более эффективная система безопасности, чем раньше. Однако все равно украинцам необходимо соблюдать осторожность, слушать все предупреждения и реагировать на них соответствующим образом.

Нам нужно снова продержаться зиму. Это война за право существования Украины или России. Сегодня кто-то должен исчезнуть с исторической карты. Для человечества важно, чтобы в политическом смысле перестала существовать Россия в таком виде как сегодня,

– заметил Михаил Подоляк.

Поэтому Украине необходимо дальше работать над повышением эффективности противоракетных систем вокруг наших городов. А также разговаривать с партнерами.

Мы хотим, чтобы сегодня нам помогали, и ряд стран Европы помогают Украине защищать воздушное пространство, предоставляя ЗРК NASAMS, ракеты IRIS-T. Германия передает дополнительную систему Patriot,

– объяснил советник главы ОПУ.

Также, по его словам, Украина приложит усилия, чтобы более эффективно защищать критическую инфраструктуру, города и поселки нашей страны.

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