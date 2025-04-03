Россия накапливает ракеты для новой массированной атаки по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

Несмотря на затишье в ракетных атаках по Украине, разведывательные данные НАТО свидетельствуют о том, что Россия производит значительное количество ракет, накапливая вооружение для новых ударов.

Об этом во время общения с журналистами в рамках министерского заседания НАТО в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник Альянса, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Что известно разведке Альянса

Высокопоставленный чиновник выразил уверенность в том, что Россия накапливает запасы для новых ударов, однако признал, что у противника необходимость столь регулярного применения ракет, как было раньше. Причиной стала замена ракетных атак дроновыми.

Россияне значительно улучшили свою тактику использования дронов-камикадзе, они более эффективно их используют. Это приводит к тому, что уменьшается потребность в больших ракетных ударах,

– заверил он.

По его словам, несмотря на вышеупомянутое, потребность России вернуться к ракетным атакам остается неизменной для осуществления массированных атак по Украине. Они, по мнению представителя НАТО, имеют очень значительное военное значение и влияние на моральный дух.

"Мы видим сейчас то, что видели и раньше, когда россияне замедляют авиаудары дальнего радиуса действия, в это время накапливают запасы, чтобы потом применить ее в массированных ударах... Если они происходят каждые пару недель, это имеет эффект. Поэтому похоже, что речь идет о накоплении тактических запасов, чтобы потом использовать их в больших количествах", – добавил он.

Чиновник, ссылаясь на разведывательные данные, также отметил, что Россия несомненно продолжает производить большое количество ракет, в частности баллистических. Кроме того, Москва продолжает закупать дополнительное количество вооружения Северной Кореи.

К слову, напомним, российские войска ударили по Кривому Рогу баллистикой днем 2 апреля. В результате атаки возник пожар, повреждено около десятка многоэтажек, машины, АЗС, помещения почты, гаражи и админздания.