В последнее время по России прокатилась серия взрывов в торговых центрах. Неизвестные запускают в общественных зданиях петарды и фейерверки. Также захватчики страдают от телефонных мошенников. Все эти события оккупанты называют работой рук украинцев и обещают месть, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Украина ответила на запугивание России

Так, вражеские паблики старательно распространяют информацию со ссылкой на источники в силовых структурах о якобы намерении России осуществить серию ударов по украинским колл-центрам, откуда поступают массовые мошеннические звонки. Отмечается, что оккупанты планируют применить высокоточное вооружение. Противник намекает, что им могут быть северокорейские ракеты Pukguksong-2, способные поражать цели на расстоянии 1200 – 1300 километров.

В ЦПД отметили, что угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения.

Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Также в ЦПД попросили украинские медиа не подыгрывать подыгрывать агрессору в его кампании страха, распространяя подобную информацию.