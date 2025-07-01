"Сделано в России": Филатов показал обломки ракет, которые били по Днепру

Россияне в очередной раз терроризировали Днепропетровскую область ракетами. Городской голова показал циничные надписи на обломках российских боеприпасов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

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Надписи на российских ракетах

Борис Филатов рассказал, что коммунальщики продолжают тоннами вывозить битое стекло, обломки бетона и ветки после российской атаки. На местах ударов также остаются работать все необходимые службы.

Казалось бы, что посреди ежедневного ужаса обстрелов, смертей и разрушений ни циничность, ни низость россиян уже давно не удивляет никого из нас, но вот после сегодняшней ночи ты наталкиваешься на то, что вкур**ивает как будто впервые. "Сделано в России". Какими же сволочами надо быть, чтобы так нагло и показательно лепить это на свои проклятые ракеты? Вопрос конечно риторический.

– прокомментировал он надписи на российских ракетах.

"Сделано в России" – надпись на российских ракетах: видео Филатова

Напомним, что россияне обстреляли одно из сел вблизи Никополя, в Днепропетровской области. По данным полиции, вражеские снаряды попали в местное кладбище, где в тот момент находился 66-летний житель. От полученных ранений мужчина погиб до приезда медиков.