Накануне враг атаковал Одессу ракетами: сколько "Калибров" наготове в Черном море

Российские военные продолжают терроризировать Одесскую область. Спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, сколько ракет типа "Калибр" в любой момент могут выпустить из акватории Черного моря.

По словам Сергея Братчука, ночью враг не давал спать жителям Одесской области. А все потому, что там раздавались воздушные тревоги.

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Выпускают ракеты с воздуха

Как отметил спикер ОВА, российские военные продолжают активно использовать стратегическую авиацию. По его словам, с этих воздушных судов оккупанты бьют по региону крылатыми ракетами.

В то же время, подчеркнул Братчук, силы ПВО работают на опережение. Так что российским захватчикам, которые накануне пытались избивать по Одесщине, не удалось достичь поставленных результатов.

В преддверии день для вражеской авиации сложился, мягко говоря, неудачно. На разных направлениях фронта уничтожили четыре вражеских самолета. Россияне потеряли три Су-25 и один Су-24М. И это мы еще не начинали,

– подчеркнул Братчук.

Риск атак с Черного моря сохраняется

Спикер ОВА отметил, что в акватории Черного моря уменьшилось количество судов, перевозящих ракеты типа "Калибр". А все потому, что они отстрелялись и отправились снаряжаться. В то же время там все еще находится одно подводное и одно надводное судно. И вместе они несут 12 снарядов, которые могут выпустить в любой момент.

Отметим, что российские военные обстреляли в этот день Запорожье.

Ракеты ударили вблизи предприятия

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что зафиксировали "прилет" вблизи инфраструктуры предприятия. Известно, что взрывной волной выбило из него стекла. Также исчезла электроэнергия в результате повреждений. В то же время отсутствует информация о пострадавших. Надеемся, что она и не поступит.

Вместе с тем сложно сказать, когда произошел ракетный удар. Куртей не уточнил, а сирены в области звучали этой ночью и утром трижды – в 00:04, 02:00 и 05:59. Можно лишь предположить, ссылаясь на данные телеграмм-канала monitor. В нем говорится, что взрыв в Запорожье зафиксировали в 02:03.

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