За словами Сергія Братчука, уночі ворог не давав спати мешканцям Одеської області. А все тому, що там лунали повітряні тривоги.

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Випускають ракети з повітря

Як зазначив речник ОВА, російські військові продовжують активно використовувати стратегічну авіацію. За його словами, з цих повітряних суден окупанти б'ють по регіону крилатими ракетами.

Водночас, наголосив Братчук, сили ППО працюють на випередження. Тож російським загарбникам, які напередодні намагалися бити по Одещині, не вдалося досягнути поставлених результатів.

Напередодні день для ворожої авіації склався, м'яко кажучи, невдало. На різних напрямках фронту знищили чотири ворожі літаки. Росіяни втратили три Су-25 та один Су-24М. І це ми ще не починали,

– наголосив Братчук.

Ризик атак з Чорного моря зберігається

Речник ОВА зауважив, що в акваторії Чорного моря зменшилася кількість суден, які перевозять ракети типу "Калібр". А все тому, що вони "відстрілялися" та відправилися споряджатися. Водночас там усе ще перебуває одне підводне та одне надводне судно. І разом вони несуть 12 снарядів, які можуть випустити у будь-який момент.

Зауважимо, що російські військові обстріляли цього дня Запоріжжя.

Ракети вдарили поблизу підприємства

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зауважив, що зафіксували "приліт" поблизу інфраструктури підприємства. Відомо, що вибуховою хвилею повибивало з нього шибки. Також зникла електроенергія внаслідок пошкоджень. Водночас відсутня інформація про постраждалих. Маємо надію, що вона і не надійде.

Разом з тим складно сказати, коли саме стався ракетний удар. Куртєв не уточнив, а сирени в області лунали цієї ночі та зранку тричі – об 00:04, 02:00 та 05:59. Можна лише зробити припущення, посилаючись на дані телеграм-каналу monitor. У ньому йдеться про те, що вибух у Запоріжжі зафіксували об 02:03.

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