Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

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Станом на 00:22 про загрозу повідомляють жителів таких областей:

Сумської

Полтавської

Харківської

Кропивницької

Миколаївської

Дніпропетровської

Запорізької

Донецької

Луганської

Зауважимо, що станом на 00:25 у більшості регіонів оголосили про відбій тривоги. Сигнали небезпеки лунають ще у Сумській, Кропивницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

Станом на 00:34 небезпека тривала у Миколаївській, Дніпропетровській та Луганській областях. Також близько 00:45 сигнали повітряної тривоги оголосили в Одеській та Херсонській областях.

Вибухи у Харкові, Миколаєві та Кропивницькому

Близько 23:33 місцеві жителі області повідомили про звуки вибухів. В цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Об 00:09 у Кропивницькому також було чутно звук, схожий на вибух. Вже згодом голова місцевої ОВА повідомив, що в області попередньо спрацювало ППО. Більше інформації повідомлять згодом.

Також вибухи лунали у Нікополі та Марганці. Як повідомляють, по останніх – б'ють з Енергодару.

Крім того, відомо про вибухи у Миколаєві. Під час повітряної тривоги, приблизно о 00:55, ЗМІ почали повідомляти про вибухи в Очакові.

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