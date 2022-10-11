СБУ разоблачила соратника Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру

В Днепре сотрудники СБУ обнаружили корректировщика вражеского огня по городу. Им оказался представитель ближайшего окружения бывшего народного депутата Ильи Кивы.

Как отметили в СБУ, после начала полномасштабного вторжения России вражеский агент остался в Днепре для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов.

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Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору геолокацию украинских подразделений противовоздушной обороны.

Что известно о предателе

По данным контрразведки СБУ, предателем является местный бизнесмен в сфере IT, который в 2014 году познакомился с Кивой. Впоследствии, по предложению нардепа-изменника, предприниматель возглавил одно из городских общественных объединений, подконтрольное руководству запрещенной партии ОПЗЖ.

Он занимался тем, что:

собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений ВСУ,

а также передавал захватчикам координаты объектов критической инфраструктуры.

В своих "отчетах" он обнародовал фото и видеоматериалы, которые получал во время скрытого наблюдения за объектами. К каждому из них добавлял текстовые сообщения с подробным описанием прилегающей территории и уточняющими характеристиками.

– сообщили в СБУ.

Полученные сведения агрессор использовал для осуществления ракетных ударов по городу и планирования диверсий.

Какое наказание светит злоумышленнику

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье 111 о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей​.

Ракетный обстрел Днепра: что известно

Российские военные во вторник, 11 октября, снова нанесли удар по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре. Глава Днепропетровска ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в результате обстрелов есть серьезные разрушения.

Он также сообщил, что в Днепропетровской области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".

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