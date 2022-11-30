Россия накапливает стратегическую авиацию: в ВСУ прокомментировали угрозу ракетных обстрелов

У Воздушных силах Украины объяснили, почему вчера, 29 ноября, была сравнительно короткая воздушная тревога. Военные получили информацию о высокой вероятности запуска ракет.

Об этом 24 каналу рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, позавчера, 28 ноября, стало известно об увеличении самолетов стратегической авиации на российской авиабазе "Энгельс". Там были тренировочные полеты.

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Вчера, 29 ноября, была информация о высокой вероятности запуска баллистических ракет. При таком сценарии всегда идет воздушная тревога.

Также угроза для Украины – выход боевых кораблей Черноморского флота в Черное море, которые являются носителями "Калибров". Один из таких кораблей имеет 8 ракет, еще несколько судов его сопровождают,

– отметил Игнат.

Россия использует все меньше "Калибров"

Как отметил Игнат, враг использует меньше ракет "Калибр", что может свидетельствовать об истощении запасов.

При массированных обстрелах из стратегической авиации враг преимущественно использует ракеты Х-555, Х-101. Были даже подтверждения о ракетах Х-55, из которых извлекаются ядерные заряды. Они практически пустые.

Значительное количество уходит именно этих ракет. При массированных обстрелах количество "Калибров" – примерно 20% – 30% от общего количества,

– рассказал Игнат.

Почему 29 ноября была короткая воздушная тревога – объяснил Игнат: смотрите видео

Ракетные обстрелы Украины: коротко